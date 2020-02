Buscan políticos 'colgarse' al #UnDíaSinMujeres en Veracruz

Activistas lamentaron que políticos y otros sectores busquen obtener beneficios propios a través del movimiento "Un Día sin Mujeres" que se realizará el próximo 9 de marzo .

Belem Palmeros Exsome mencionó que se busca poner un alto a la violencia que enfrentan las mujeres, sin embargo, algunos tratan de desvirtuar el movimiento.

Condenó que personas pretendan colgarse de dicha acción y usarla según sus conveniencias.

"Siempre a las mujeres feministas las han tratado de satanizar, de que todo lo que se hace esta mal y de que hay una mano detrás y no es así, son mujeres genuinas, son mujeres con ganas, son mujeres que quieren hacer un cambio en este país y lo queremos hacer para nosotras mismas. Es un país en donde somos el 52 por ciento de la población y ahora nos toca demostrar lo importante que somos para el país".

Consideró absurda la propuesta de "un día sin hombres", para el 10 de marzo, pues lo que se requiere es de la suma de esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan prevenir la violencia de género que aqueja a las mexicanas.

"Que sea un día sin mujeres, que las mujeres no compren nada ese día, que no hagamos esta mano productiva que nos dicen día a día para que el país se dé cuenta. De lo que pasa en un día sin nosotras. Día a día las mujeres amanecen asesinadas y son violentadas, entonces que el país se dé cuenta de que pasaría si el 52 por ciento de la población no está".