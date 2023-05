Ayuntamiento de Veracruz niega pagos por despidos

El Ayuntamiento de Veracruz encabeza la lista estatal de municipios con más laudos laborales acumulados sin pagar a exempleados que promovieron alguna demanda laboral por la violación de sus derechos, de acuerdo con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

De mil 837 sentencias emitidas por el organismo en contra de administraciones municipales, 142 corresponden al municipio que gobierna la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez; muchos casos heredados por administraciones anteriores, pero que siguen sin cumplirse.

El abogado Ricardo Guerrero Osio explicó que ganó dos casos por despido injustificado, pero ahora mantiene otro proceso para que les paguen a los exempleados. Asimismo, mantiene en etapa de ejecución otros cinco casos.

Las demandas datan del 2011, una de las personas que ya ganó el laudo trabaja en la Dirección de Cultura y deberán pagarle cerca de 800 mil pesos. El segundo era chofer, a él le corresponde el pago de prestaciones sociales como el Infonavit y seguridad social.

"El chofer tenía la prestación de seguro social, Infonavit y nunca lo pagaron, independientemente de la cuestión líquida. El del chofer era un recurso menor, arriba de 20 mil pesos, pero él iba porque no le pagaron las prestaciones sociales. Le condenan a pagar eso al ayuntamiento".

El abogado acusó que las administraciones van y vienen y los procesos no se acatan, pues el ayuntamiento retarda los pagos, no a cinco o seis años, hasta 10 años, esto genera que paguen multas y salarios caídos, que al final salen de la bolsa del ciudadano.

Además, le descuentan al extrabajador que ganó el laudo el Impuesto Sobre la Renta, indebidamente, pero el exempleado lo acepta porque lleva años peleando que le paguen, incluso varios han fallecido esperando que les paguen.

"Hoy juegan a la prescripción, a que con el tiempo ya no se pague. Otra de las cosas es que cuando lo van a pagar les retienen el Impuesto Sobre la Renta, aunque de acuerdo con el Artículo 95 del ISR, no se le debería cobrar eso; sin embargo, lo están haciendo y eso deberíamos pelear para que no se siga haciendo".

Ayuntamientos prefieren pagar multas

Itzetl Castro Castillo, magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dijo, en una entrevista reciente, que algunos ayuntamientos prefieren pagar una multa antes de pagar la sentencia por el laudo.

El abogado Ricardo Guerrero Osio reconoció esta práctica y la descalificó, ya que se usa para incumplir el mandato de un juez y termina echando mano de recursos públicos.

"A pesar de que les ordena una autoridad judicial prefieren pagar las multas cuyo monto sale del erario. Además, es una lucha desigual porque tienen que ir a Xalapa a luchar por sus derechos en desigualdad porque están desempleados y el patrón lo tiene todo".

fp