Atendió IMM 50 casos de violencia de género en Veracruz

De enero a la fecha el Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz apoyó a por lo menos 50 féminas para que denunciaran la violencia física de la que eran o son objeto, del total solo 3 acudieron a un refugio para no volver con el agresor.

Blanca Aquino Santiago, directora de dicho organismo, explicó que en otros casos las mujeres son apoyadas por familiares ya que el maltrato suele aumentar después de iniciado el proceso.

"Cuando al agresor se le entrega el citatorio por lo general reacciona de una manera más violenta y por eso al momento de la denuncia ella ya tiene que tener un lugar a donde acudir. Es una edad que va entre los 25 y 40 años".

Consideró que en lugar de que se aprobara aumentar la pena máxima a 65 años por feminicidio se deben desarrollar estrategias que permitan prevenir dicho delito.

Señaló que el Instituto Municipal de la Mujer ha llevado información a las escuelas públicas para que conozcan que hay leyes e instituciones que protejan a las féminas antes que sucedan los hechos.

"Yo creo que hay que reforzar la prevención, esa es la parte fundamental, que no sucedan los hechos. Les pueden dar 100 años pero lo que queremos es que no suceda, que no siga habiendo más feminicidios. Hay que reforzar la prevención, es muy importante la información".

Recordó que en Veracruz sólo existe un albergue que en ocasiones se satura pues las mujeres son canalizadas desde diferentes institutos.

Por ello se buscan otras alternativas como recurrir a una red de apoyo familiar.

Sin embargo, primero se debe denunciar, pues es una de las vías para prevenir hechos mayores con desenlace lamentable.