La pandemia del coronavirus no ha cobrado vidas en el asilo COGRA , pero sí acentuó la carencia de recursos para atender a sus ocupantes pues han disminuido los apoyos y se requiere la solidaridad de los veracruzanos, afirmó su directora María Teresa Mendoza de Infanzón.

El verdadero problema es la enorme necesidad que hay para atenderlos, sobre todo en el aspecto de la alimentación, pues algunas personas y asociaciones que lo hacían también sufrieron el impacto económico y ya no pueden auxiliarlos.

"La estamos llevando dura porque la verdad, sí nos hace falta lo que es el arroz, frijol, azúcar, aceite, todo, desde pañales, de todo un poco; la llevamos bien difícil pero ahí vamos. Gracias a Dios, de comer no nos falta, pero sí ojalá la gente nos quiera apoyar con lo que pueda", subrayó.

-¿Los apoyan los gobiernos, el ayuntamiento, el estado?

"Nadie, nadie. La ciudadanía en general, de un 40 por ciento que teníamos de apoyo, desde el año pasado con lo de la pandemia se vino a un 10 por ciento, está bien difícil la situación (...), requerimos leche, pañales, detergente para la ropa; arroz, frijol, aceite, sopa, jamón, huevos, lo que quieran donarnos es bienvenido, que Dios se los va a multiplicar, ojalá que este llamado haga eco para que nos vengan a apoyar", expresó Mendoza de Infanzón.

El Comedor Gratuito y Asilo COGRA se ubica en la calle Cultura número 341 esquina Murillo, en la Colonia Hidalgo, y ahí pueden llevar sus apoyos las personas y agrupaciones altruistas, o llamar al teléfono celular 2299030307 ó al número fijo 2292009411.

La directora del COGRA recordó que los habitantes del asilo ya no pueden trabajar, en parte por su edad y porque muchos tienen padecimientos propios de su edad o ya los tenían desde que llegaron ahí y con el tiempo se han acentuado.

Además, no todos son jubilados y en consecuencia no reciben una pensión; y otros no tienen documentos que permitan inscribirlos en los programas para adultos mayores que tiene el gobierno federal.

Recalcó que ningún abuelo del COGRA se ha contagiado ni ha muerto de Covid, pues todos están vacunados y no tienen contacto con el exterior, como medida para no exponerlos a contagios que por su edad y sus comorbilidades podrían ser mortales.

El personal que los atiende en el asilo sigue estrictas medidas de higiene para no contagiarse ni contagiar a nadie, remarcó.

DIA DEL ABUELO

María Teresa Mendoza recordó que el Día del Abuelo se festejó a los adultos mayores del COGRA, pues además de que se les organizó una comida, un restaurante donó pastel, hot cakes y regalos, y todos lo pasaron muy bien.

Reiteró su llamado a la solidaridad de los veracruzanos para no dejar desprotegidos a los habitantes del asilo, en la medida de la posibilidad de cada quién, pues se dijo consciente de que la pandemia del coronavirus ha afectado a toda la población no sólo en materia de salud sino también en la economía.