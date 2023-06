Desesperación y angustia; así vivió familia de Escarlette su partida por un golpe de calor

El vapor que se levanta en el pavimento del fraccionamiento Infonavit Chivería, por el intenso calor en la ciudad de Veracruz, quema el rostro cuando se dirige la mirada al piso para resguardarse del sol y apenas permite enfocar la vista para distinguir un ataúd blanco, desde la puerta de una casa ubicada en la calle Garcilazo de La Vega.

En la sala de la vivienda, Escarlette Yanim, de 15 años, se desvaneció durante la tarde del martes 13 de junio, debido a las complicaciones de un golpe de calor que empeoró la cardiopatía que sufría desde su nacimiento. Falleció camino al hospital del IMSS, cuando era trasladada en un taxi porque las ambulancias que se pidieron al 911 nunca llegaron.

Escarlette es una de las tres personas que entre el martes y miércoles fallecieron en el estado de Veracruz por las complicaciones en su salud, derivadas de la ola de calor que mantiene temperaturas por arriba de los 40°C en la región costera y de llanura.

Dareny Rosales Díaz, madre de la menor, se muestra deshecha, pero comparte su testimonio para recomendar a otros padres que tienen hijos con alguna condición cardiorrespiratoria o discapacidad, como era el caso de su hija con síndrome de Down, estar atentos a ellos y cualquier anomalía que puedan notar durante la ola de calor que afecta a varios estados del país.

"Ella saturaba bajo de oxígeno y con el nivel intenso que tenemos, pensamos los doctores y yo que eso fue lo que le pegó, porque fue una complicación de paro respiratorio para los síntomas que ella tenía, se quiere pensar que fue un golpe de calor, yo le hago un llamado a todas las personas que tengan hijos con alguna condición respiratoria, que los monitoreen, que los vigilen".

Escarlette tenía Síndrome de Down y una condición cardiorrespiratoria. Foto: Yahir Ceballos | Imagen de Veracruz

La niña que murió por un golpe de calor en Veracruz es velada en su casa. Foto: Yahir Ceballos | Imagen de Veracruz

Pidió una ambulancia al 911

Escarlette Yanim esperaba su cena sentada en la sala de su casa después de bañarse, veía televisión y jugaba con su mascota, cuando su madre notó que le empezó a faltar el aire. Su nariz se puso morada y se desvaneció en el piso.

Dareny Rosales Díaz llamó en ese momento al 911 para pedir una ambulancia, en el C5i le respondieron que una unidad iba en camino, pero jamás llegó.

Decidió salir a la calle con la niña en brazos para abordar un taxi, una patrulla que acudió al lugar para asistirla la escoltó hasta el Hospital de Especialidades 14 "Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines" del IMSS, en la avenida Cuauhtémoc.

Aunque ingresó sin pulso, médicos del área de emergencias lograron reanimarla, pero tres infartos respiratorios terminaron con su vida, no pudo ser estabilizada y se declaró su fallecimiento.

"Llegamos al hospital en taxi y el doctor me dice que ya no tenía pulso, trataron de reanimarla, pero fueron otros tres paros respiratorios, el último ya no lo resistió", agrega.

La madre afirma que el personal médico coincidió en que su condición fue afectada por un golpe de calor, debido a las altas temperaturas. En la clínica del IMSS recibía atención médica de forma periódica, debido a su condición de cardiopatía.

"Se le daba el medicamento que el cardiólogo le recomendaba, siempre la cuidábamos, en ese momento se acababa de bañar y se alistaba para comer.... Se levantaba temprano, jugaba, comía, veía la tele con su mascotita, voy a extrañarla mucho, me duele muchísimo porque es mi única hija y me ha dejado sola".

A Escarlette le gustaba jugar con su mascota. Fotos: Yahir Ceballos | Imagen de Veracruz

Escarlette era la única hija de Dareny

Dareny tiene un empleo como recepcionista en una empresa de la zona, en donde cubría tiempos completos para mantener a su hija, desde que su esposo las abandonó en el 2019, dejando de lado sus obligaciones de manutención.

Su rutina empezaba desde temprano: pasaba un momento con Escarlette y después de desayunar salía a trabajar. La abuela de la niña se hacía cargo de su cuidado hasta casi entrada la noche, que terminaba su turno y regresaba a casa.

Dareny aprovechaba los fines de semana para salir de paseo con su hija, le gustaba tomarle muchas fotos, que ahora se convirtieron en un tesoro. La madre recuerda a la niña como una persona tranquila, querida por su familia y vecinos, que la acompañan en el patio de su casa en el funeral.

La mujer pide ayuda a la población para cubrir los gastos funerarios de su hija, ya que su sueldo le sirve para vivir al día y no cuenta con los recursos para pagar los servicios funerarios.

Escarlette era la única hija de Dareny. Fotos: Yahir Ceballos | Imagen de Veracruz

Era muy querida por sus vecinos, quienes la acompañan en su funeral. Fotos: Yahir Ceballos | Imagen de Veracruz