Aseguradora no quiere pagar; autobús volcó con integrantes de comparsas

A más de una semana de un incidente carretero cerca de Tlalixcoyan por un autobús que transportaba a integrantes de una comparsa, nadie se acerca a quienes salieron lastimados, reprochó Perla Olivia García, cuya hija, Rosa Olivia, recibió golpes y contusiones.

La reclamante explicó que desde el año 2014 su hija participa con la comparsa Estrellas de Fania en temporada de Carnaval y otros eventos parecidos.

El domingo 5 de marzo ella no pudo acompañar a su hija a un viaje en un punto cercano, pero acudió su madre, que es abuela de Rosa Olivia.

"Desgraciadamente al regresar del viaje tuvieron un percance, el primer camión, porque tengo entendido que eran 2 camiones. En el primer camión que venía a la Academia de Danza Ely, donde mi hija está ahora, venía la comparsa Son Como Son y Nuevas Estrellas, ésas son las comparsas que venían en el camión que se volcó.

"No sé por qué dicen que no ha pasado nada si mi hija estuvo 4 días hospitalizada, fue sometida a cirugía y hasta ahorita nadie me ha dado la cara. hija tuvo contusiones, tuvo un esguince en el cuello y tuvo que ser suturada 7 puntos internos en su ojo", explicó la madre de la niña.

Todo indica que el sitio es la zona por donde se entra a La Víbora, donde sale el entronque de Tlalixcoyan hacia Paso del Toro y Los Robles.

El hecho ocurrió el domingo 5 de marzo.

ASEGURADORA

La madre de la niña señaló que la aseguradora del autobús no ha intervenido y que su personal llegó al lugar mucho tiempo después, para garantizar que nadie molestara.

"El seguro del autobús no se ha hecho cargo, tengo entendido que llegaron ya cuando todos nos habíamos ido, porque yo llegué al lugar del accidente. El chofer del camión se fue en el momento legalmente procedí, porque estoy exigiendo que se hagan responsables, porque si no fuera por mí, mi hija no habría tenido esa cirugía".

"Estamos hablando de que ya pasó una semana, y nadie ha salido a dar la cara. Yo llegué al incidente cuando mi mamá me habló. y hubo varias ambulancias", confirmó Perla Olivia García.

/lmr