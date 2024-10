Aquarium de Veracruz: ¿Qué provocó el colapso en estructura de la obra?

Este fin de semana, la remodelación del Acuario de Veracruz, rebautizado como "Aquarium", sufrió un revés cuando fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora provocaron el colapso de una de sus estructuras. Este desafortunado incidente afectó la cimbra del edificio, que está siendo renovado con una inversión total de 300 millones de pesos.

A pesar del colapso, no se reportaron heridos, según confirmó la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado (PMA), pues los restos de la estructura no causaron daños a la plaza comercial donde se encuentra el Aquarium y aunque supuestamente los trabajos de remodelación estaban más del 95% completados, no pudieron soportar la fuerza del viento.

El Aquarium de Veracruz; una controversial obra

El Aquarium de Veracruz, un ícono turístico y educativo del puerto jarocho, tiene previsto reabrir sus puertas al público el próximo 17 de noviembre de 2024. Después de una extensa remodelación, el Aquarium promete ser uno de los destinos más impresionantes de la región, aunque su reconstrucción ha estado envuelta en controversia por diversas irregularidades.

Con una inversión total de 300 millones de pesos, el Aquarium contará con nuevas atracciones, incluyendo un delfinario, salas de realidad virtual, entre otras, siendo la principal irregularidad es que la empresa encargada de la remodelación, Arrendadora Constructo S.A. de C.V., ha enfrentado problemas legales, incluso, fue sancionada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz debido a la contaminación en los rellenos sanitarios de Nogales y Emiliano Zapata, lo que resultó en clausuras registradas bajo los folios 001/2021 y 015/2021.

Además de ello, ambientalistas han cuestionado la planeación, señalando el futuro destino de las especies que serán traídas, pues en mayo de 2024, fue reportado que al menos 1,577 especies de animales desaparecieron del acuario tras la remodelación, entre ellos, pingüinos, medusas, tucán real, boa, tortuga caimán, tortuga dragón, rayas, peces sierra, peces escorpión, anémonas, entre otras más.

Dicha situación generó preocupación y críticas, especialmente porque algunas de estas especies están en peligro de extinción, además causa incertidumbre el cuidado y la atención que se les brindará a las nuevas especies.

Mientras tanto, el colapso en la estructura del Aquarium de Veracruz se debió no solo problemas estructurales sino también deficiencias en la planificación y ejecución del proyecto, además de una visible 'urgencia' por terminar la obra antes de que termine el mandato del actual gobierno estatal, en conjunto, toda esta serie de factores podría haber contribuido al colapso de la obra.

¿Qué opinas?