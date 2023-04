Angélica Morfin Estrada quiere ser reina del Carnaval de Veracruz 2023

Angélica Morfin Estrada, mejor conocida como "Angymorest", pide el apoyo de la población para recaudar 60 mil pesos de la cuota de inscripción como candidata a reina del Carnaval de Veracruz, ya que buscará la corona.

Ella es una joven de 28 años de edad, originaria de Tierra Blanca, Veracruz, quien desde hace 10 años radica en la ciudad de Veracruz, luego de que llegó para estudiar la carrera de Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón.

"Quiero ser Reyna del Carnaval del puerto de Veracruz, para demostrar que la zona rural del Puerto, también cuenta con talento y mucha belleza, me interesa ser la representante de la zona e inspirar a más mujeres a atreverse a lo que parece imposible, a través del amor propio, el respeto y el auto conocimiento más allá de los estereotipos", afirmó.

A través de sus redes sociales se presentó como esposa y madre de un niño de 6 años, además de ser mamá adoptiva de un perrito que encontró en situación de calle.

"Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la universidad Cristóbal Colón, soy creadora de contenido desde hace más de 12 años, con más de 150 mil seguidores en YouTube, emprendedora y fundadora de "amoramorest" (cajita de belleza personalizada).

También se dedica a se coaching de redes sociales para pequeñas y medianas empresas, a las que ayuda a sacar su potencial en ventas, creación y planeación de contenidos.

"Mi hobbies aparte de crear contenido, es dar un recorrido por las segundas, tianguis y pacas de la zona, encontrar lugares qué visitar y gente nueva por conocer", manifestó.

Dijo que además le gusta platicar con las personas y descubrir nuevas maneras de ser y de pensar.

Se considera una persona creativa, que ha realizado diversas actividades solo para ver qué sucede.

"Desde tejer hasta construir un mueble por el simple hecho de intentarlo y ver qué sucede", expresó.

Es una promotora de la mujer, pues le gusta ayudarlas para que salgan adelante.

"Me gusta mucho empoderar a las mujeres, ayudarlas a sentirse bellas y seguras, apoyándolas a seguir adelante. Creo firmemente que juntas somos más fuertes. Soy parte del colectivo "Impulsa Mujer Rural", en el que me he convencido que todas somos valiosas para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad", expuso.

Afirmó que las oportunidades no deberían depender del físico, estado civil, estudios o lugar de origen y sabiendo esto se esforzara para ser ejemplo de ello.

Confesó que se encuentra juntando el costo para la inscripción a candidata a Reina del Carnaval, por lo que pidió a sus seguidores su apoyo para lograr la meta.

"Si gustas apoyar con un donativo puedes al hacerlo aquí: ️Número de tarjeta: 5579 0990 0864 1310 ️Cuenta clabe para transferencia: 0148 9820 0085 8421 42 Banco: ️Santander" concluyó.

/ct