Afirman que AMLO se comprometió a resolver apagones en Veracruz (+Video)

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a hablar con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que atienda el problema de los apagones en Veracruz, para que no haya más daños en los aparatos electrodomésticos de los usuarios, afirmó el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra.

Dijo haber abordado al ejecutivo federal el viernes 21 al amanecer en el hotel donde se hospedó, y que éste lo escuchó con atención.

"Le dije que hay apagones en todo Veracruz y que necesitamos transformador; me preguntó a qué se debía y le dije que la línea de aluminio no es la idónea, y menos aérea, quizás subterránea sí pero no aérea porque metieron aluminio por el cobre.

"Le dije que nos ayudaría con los transformadores porque se disminuirían los apagones, porque me preguntó a qué se debían esos apagones, y le señalé que hay un descuido en la estructura", señaló Moncayo Parra.

Según el activista, el ejecutivo mostró interés en el tema y se comprometió a investigarlo para tomar medidas.

"Dijo que iba a hablar a la Comisión Federal y que iba a hablarle a Bartlett, los apagones y la economía que hemos sido olvidados y que estamos perdiendo los alimentos, la comida y los aparatos, porque los apagones nos afectan", recalcó Moncayo.

Dijo que el presidente López Obrador le dijo que de inmediato abordaría el tema con Manuel Bartlett, que lo trataría personalmente con el director de la Comisión Federal de Electricidad.

Resaltó que la economía popular está muy afectada por los cobros que impone la CFE.

"No estamos dispuestos a esperar tanto tiempo porque ahorita ha habido un montón de problemas", expresó Moncayo Parra.

Foto: Heladio Castro.

/ct