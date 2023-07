Alianza en 2024 apuesta a la ciudadanía en Veracruz: José Yunes

Respecto a sus aspiraciones políticas, Yunes Zorrilla mencionó que están sujetas a los tiempos y posibilidades de triunfo del Frente Amplio por México





El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, enfatizó que el momento político actual se centra en generar frentes y coaliciones entre los partidos políticos y la ciudadanía.

Destacó la importancia de priorizar la alianza con la sociedad y dejar en segundo plano las posiciones ideológicas de los partidos, enfocándose en los temas que la ciudadanía y las organizaciones consideren prioritarios.

Durante su visita al corporativo IMAGEN DEL GOLFO, el legislador se mostró en contra de las campañas adelantadas, aunque consideró que existen restricciones excesivas respecto al proceso electoral del 2024.

Recordó que quienes actualmente gobiernan fueron quienes establecieron limitantes en su momento, como pedir que los funcionarios públicos no participaran en campañas y acortar los tiempos de estas, con el objetivo de evitar el uso de recursos públicos para favorecer a algún partido.

ASPIRACIONES POLÍTICAS





Respecto a sus aspiraciones políticas, Yunes Zorrilla mencionó que están sujetas a los tiempos y posibilidades de triunfo del Frente Amplio por México.

Destacó la importancia de una convocatoria amplia que dé respuesta a los problemas que enfrenta Veracruz, como el desarrollo económico y las oportunidades para la ciudadanía.

Insistió en que la participación e inclusión de la ciudadanía deberá ser el centro para que defina su posición en la contienda.

El diputado manifestó su interés en participar en las elecciones del 2024, pero señaló que ello dependerá de las condiciones y resolución de la candidatura del Frente en septiembre, así como de la conformación de las alianzas en los estados y partidos.

"Estará sujeto también a que estados llevan mujer, que estados llevan hombre y los partidos. En Veracruz el PRI es una fuerza real pero también en frente como aliados está el PAN que ha tenido buen desempeño y ojalá se sumen más partidos".

Consideró a Héctor Yunes Landa como un buen activo dentro del PRI. Al tiempo condenó la salida a destiempo de los actores vinculados a Morena, pues invitó a que otros actores pusieran en marcha estrategias similares.

FORTALEZA DE MILITANCIA

En cuanto a la división en la cúpula priista, Yunes Zorrilla afirmó que esta no repercute en la estabilidad del partido ni en el trabajo rumbo a las elecciones del 2024.

Consideró que lo fundamental es el respaldo de la militancia y los liderazgos territoriales, quienes trabajan por la comunidad más que por el partido.

Destacó que la fortaleza del PRI radica en la base y los miles de simpatizantes que mantienen al partido.

"Son problemas de las cúpulas. En el caso particular de mi partido, que no necesariamente tienen alguna resonancia o repercusión en las bases del partido. La grandeza del PRI y lo que presenta ante la sociedad no solo son los logros que como gobierno dio en muchos años sino en su militancia, liderazgos territoriales, en sectores, que hacen un trabajo de comunidad, no de partido".

Aunque lo ideal es que no se retiren cuadros de ningún partido, consideró una depuración la renuncia de Osorio Chong, Claudia Ruiz, Omar Fayad y otros más.

Agregó que las agendas de los partidos en el poder son distintas de las que tienen sus militantes cuando se convierten en oposición y es ahí donde se deben generar equilibrios.

"Son decisiones personales que poco repercuten. El PRI sigue siendo lo que es por los miles de simpatizantes que hacen que el partido se mantenga".

Finalmente reiteró a que su aspiración está sujeta a que se consolide un frente ciudadano no de partido. Que tenga como centro a la sociedad civil.