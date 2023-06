Agreden a periodista de espectáculos en reconocido hotel de Boca del Río

En el marco del día de la Libertad de Expresión, el periodista Ramón Torres Salas, director de "Enfoque, el Poder de la Imagen", denunció de manera pública y legalmente las agresiones que sufrió por parte del personal de seguridad de un reconocido hotel del municipio de Boca del Río.

El periodista con más de 25 años de carrera narró que se encontraba esperando en el lobby del hotel a los managers de los artistas Rey Ruiz, Luis Enrique y David Zahan, con quienes ya había pactado entrevistas.

"Pregunté por uno de los managers pero me lo negaron por la seguridad del artista y estuvo bien, entonces yo pedí que me canalizaran con el gerente para que me diera la política que utiliza el hotel ya que fui acreditado como prensa y nos dieron un número de folio que trae nombre y apellido", narró.

Luego de que le negaron el contacto, uno de los managers le pidió que esperara hasta las 7 de la noche pues le comentó que los artistas estaban cansados debido a que habían realizado la prueba de sonido, por lo que esperó en el lobby hasta que se acercó a saludar a un integrante de Grupo Niche y fue agredido por personal de seguridad del hotel.

"Yo le tomé una fotografía a uno de los integrantes de Grupo Niche cuando el guardia de seguridad del hotel me quitó mi celular con el que estaba grabando para posteriormente irse corriendo y resguardar mi celular".

"Fue entonces que procedí a grabar con mi otro celular y se me vino de una forma violenta, brusca, y me hizo una llave que me dejó el hombro dislocado de acuerdo al peritaje médico del Hospital Milenio, y el certificado médico de la Fiscalía arrojó que tengo un esguince cervical de segundo grado, traumatismo de hombro y brazo izquierdo", expresó.

Dicha situación quedó asentada en la carpeta de investigación con número 826/2023 y fue recibido por Nicolás Mariano Ortega de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Tras los daños, el periodista aseguró que exige justicia, pues reprobó la agresión recibida en cumplimiento de su trabajo.

"Sufrí una agresión bestial por parte de los elementos de seguridad del hotel. Me agreden, me asfixian, casi me provocan un ahorcamiento y he gastado en médicos, pero ahorita no me importa el gasto, sino el abuso de los elementos de una empresa privada por hacer nuestra labor", apuntó.

Finalmente señaló que también se comunicó con la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado para informar toda la situación, sin embargo éstos respondieron que no tenían injerencia.