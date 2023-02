Adoptaron a dos gatitas pero le daban peor vida; convivían con serpientes

Clara Torres, fundadora de "Huellitas de Amor Medellín" recalcó a las asociaciones protectoras de animales la importancia de dar seguimiento a las mascotas que son adoptadas, pues compartió que gracias a eso han podido salvar a varios perros y gatos a los que probablemente les esperaba un final trágico.

"Yo espero que todas las animalistas nos demos el tiempo para un seguimiento de adopción. Nosotras ahorita fuimos a recoger a dos gatitas al Infonavit Buenavista porque realmente estaban muy mal. Las tenían conviviendo con reptiles (serpientes) y no sé si más adelante iban a ser comida de ellos", alertó.

La protectora detalló que luego de que la familia adoptiva evitara mandar evidencias de las gatitas, arribaron al hogar para comprobar las condiciones tan vulnerables en las que se encontraban, pese a que las felinas habían sido rehabilitadas.

"No se podían ni parar, no sabemos si no les daban de comer o tomaban agua del mismo plato de la serpiente. Tan mal estaban que pasaron una semana internadas por un severo cuadro de anemia, además del estrés que tenían, suponemos que de convivir con el otro animal", lamentó.

Finalmente, la fundadora de Huellitas de Amor Medellín, afirmó que como asociaciones están encargadas de velar por la integridad de seres indefensos como lo son los perros y gatos en calidad de abandono.

"Se supone que nosotros como rescatistas las salvamos de condiciones vulnerables como para que el lugar en el que sean adoptados les den una peor vida, entonces nosotras si recomendamos que aunque sea una llamada o un vídeo pidamos a quienes les son entregadas las mascotas", concluyó Clara Torres, fundadora de Huellitas de Amor Medellín.