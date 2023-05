Mujeres viven constantemente acoso en la vía pública en Veracruz

El acoso sexual en espacios públicos, ya sea el transporte, en la calle o en cualquier tipo de situación donde están las mujeres inmiscuidas, sigue siendo un tema constante en la conurbación y que generalmente se normaliza, lamentó la presidenta de Abogadas con Perspectiva, A.C., Esmeralda Lecxiur Ferreira.

Señaló que en ocasiones todavía es muy sutil la violencia, que incluso las mujeres suelen no percibirlo como tal.

"Claro que si, no me atrevería a decirte de cuántas personas nosotros hemos recibido contacto a través de nuestra página o de los números de contacto que tenemos en Abogadas con Perspectiva. También es importante decirlo, que todavía a veces es muy sutil la violencia, incluso aunque se dé, las mujeres suelen no percibirlo como tal, sino se naturaliza".

El poder identificar la violencia que se está sufriendo es algo bien importante, externó la abogada feminista al mencionar que a veces es difícil porque provoca temor o inseguridad.

Recientemente "Abogadas con Perspectiva" pidió a quienes hayan sido víctima de un sujeto al que a través de Facebook la usuaria Darinka Hernández señaló de haberla acosado mientras viajaba en el transporte público, se contactaran con la asociación para representarlas de forma gratuita.

"Nos llegó la noticia de un acontecimiento, donde una mujer había sido agredida a través de una violencia de índole sexual, no conocemos la identidad de esta persona pero inmediatamente estuvimos observando que había otras personas que comentaban haber sido víctima de la misma persona.

"Nuestra intención es que aquellas mujeres, que en ese caso especifico manifiesten que han sido víctimas por un tipo de violencia por parte de esta persona, sepan que pueden contar con nosotras y en su caso podría dárseles el acompañamiento totalmente gratuito para el caso de que quieran denunciar", dijo.

Lecxiur Ferreira evitó calificar como acoso lo vivido por esta usuaria, ya que podría ser otro tipo de conducta, incluso más delicada, refirió.

"No me quiero apresurar a cualificar la conducta, primero porque eso le corresponde al ministerio público y segundo, porque probablemente a veces las mujeres o las víctimas solemos haber padecido ciertas cuestiones y las narramos desde una forma específica, y probablemente a veces es otro tipo de conducta incluso un poco más delicada".

Reiteró el ofrecimiento de Abogadas con Perspectiva para quien haya sido víctima de este sujeto, puntualizó la importa de ser asesoradas por abogadas que se especialice en delitos de violencia de género, lo que marca la diferencia en cómo se lleva un caso.

La abogada explicó que el tema del acoso sexual tiene que ver primero con el contexto de la víctima de la educación, tiene que ver con cómo entiende o no los procesos de violencia y tiene que ver con cómo ella percibió esa violencia.

Agregó que hay muchos elementos a considerar cuando se trata de un tema de acoso, uno de ellos es que no tiene que ser de forma accidentada y también tiene que ver el tema de postura que toma la persona que lo hizo y cómo lo percibe también la presunta víctima.

"Cualquier persona que considere que fue víctima de un tipo de acoso tiene la posibilidad de denunciar, sea hombre o mujer, pueden interponer la denuncia. Lo que va a diferenciar que sea un delito o no, es la conducta que haya tomado la persona, el poder investigar si fue o no de manera dolosa, el contexto en el que se sintió la víctima y cómo se sintió el comportamiento que tuvo durante el proceso del tocamiento o posterior la persona que mencionamos pudo haber hecho.

"Todos esos factores, si hubo testigos, o por ejemplo incluso se realiza una especie de peritaje, de mecánica de cómo ocurrieron los hechos, que puede generar al final la posibilidad de darse cuenta si fue un delito o fue algo accidental".

De acuerdo con el Código Penal de Veracruz, el acoso sexual es un delito que se persigue por querella, la sanción es de 6 meses a 3 años prisión; si llega a haber otro tipo de conductas más allá de un simple acoso, dependiendo del contexto especifico en que se dio, incluso pudiera llegar a ser algo más grande como abuso sexual, comentó.