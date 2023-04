Acceso a la información, un derecho ciudadano; IVAI no debe desaparecer

La administración estatal de Veracruz no podrá eliminar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) porque tendría que responder a los ciudadanos ante esa intención de cerrarse a la transparencia, advirtió el senador panista Julen Rementería del Puerto.

En primer término, acusó al Instituto Nacional de Acceso a la Información de no ser transparente ante los más de 500 asuntos semanales que se recibe, y de declarar protegida a información que demanda la ciudadanía.

Consideró aún más criticó que a nivel estatal no haya voluntad de informar a los ciudadanos y que se pretenda eliminar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

"Como que quieren hacerlo moda, pero la verdad es que para cancelar un derecho a la información por parte de los mexicanos, a nivel federal no podrán cancelar ni destruir al INAI, pueden no nombrarlos porque se requiere una mayoría pero yo espero que la Corte en algún momento les enderece la plana, porque ya hay recursos presentados ante la Corte pero no la pueden desaparecer porque es una disposición constitucional y necesitarían modificar la Constitución y la oposición no le daría los votos.

"En el caso de Veracruz tienen una mayoría constitucional suficiente ellos; yo esperaría que este derecho no se lo cancelen a los veracruzanos porque lo único de lo que van a dar cuenta clara es de que no quieren transparencia y no quieren entregar información", subrayó Rementería del Puerto.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

