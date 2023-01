Abogados colegiados esperan renuncia de ministra Yasmin Esquivel tras plagio de tesis: Reyes Peralta

Estamos en espera de que, por moral pública, la ministra Yasmín Esquivel presente su renuncia, afirmó el abogado Jorge Reyes Peralta, pues señaló que el Poder Judicial de la Federación es el último lugar a donde van los mexicanos a que se respeten las garantías individuales, que se respete el estado de derecho, y considera negativo el estar cuestionada la situación académica de la ministra, por lo que debe renunciar a su encargo.

"Existe una gran preocupación entre los abogados colegiados y los que pertenecemos y estamos adscritos y formamos parte como asociados de los colegios y barras de abogados del país, en particular yo pertenezco al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que preside el maestro Gilberto Farías Morales, y en el seno de nuestro colegio hemos adoptado posturas y nos hemos pronunciado porque nadie debe estar por encima ni por debajo de la ley", manifestó.

Agregó que en el caso particular de la ministra Esquivel, existe una gran preocupación en su gremio, en todo México, porque ha sido severamente cuestionada la escolaridad de la ministra.

"El hecho de que la misma Universidad Nacional Autónoma de México y nuestro rector se hayan ya pronunciado de que existieron grandes coincidencias en la tesis que presentó para obtener el título de licenciada en Derecho con la de otro alumno, que había presentado el mismo tema un par de años atrás, no nos queda, ni le queda otra salida, por moral pública, más que renunciar a su cargo como ministra de la Suprema Corte de la Nación", afirmó.

Explicó que ya no es un caso particular que atañe únicamente a la ministra, sino que también inmiscuye al Poder Judicial.

"Ya no se trata de un caso particular de ella, que merece todo mi respeto, no tan solo como mujer, sino como jurista, a la cual le guardo un gran respeto; sino que ella debe de renunciar por moral pública, porque es insostenible la situación que trae, ya no es el caso particular, sino que arrastra también al Poder Judicial de la Federación", manifestó.

Indicó que la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano que tiene el Poder Judicial de este país.

"Yo pienso que el estar compuesta por 11 ministros y uno de ellos esté cuestionado daña la imagen de ese Poder Judicial de la Federación", indicó.

Dijo que la ministra debe resolver esa situación lo más pronto posible.

" Yo sé que es una gente valiosa, que debe de resolver esa situación y nosotros como técnicos en Derecho, encontramos, no tan solo el problema por el que ya se pronunció la Universidad Autónoma de México, sino la defensa que hicieron a ultranza de todos esos movimientos académicos que se hicieron, los cuales vinieron a demostrar que equivocaron gravemente el camino de la defensa y por lo tanto, obviamente ya somos nosotros un referente mundial de que en el más alto tribunal del país tenemos una persona que ocupa un encargo de ministro, sin cumplir los requisitos que para ello se necesitan para ocupar ese encargo, y estamos en espera de que por moral pública presente su renuncia", insistió.

/lmr