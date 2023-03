Acusan a chatarreros de dejar colchones tirados en calles de Veracruz

¿Qué transita por sus venas? Mi banda jarocha ya llegó su justiciero, y esta vez les traigo los rayos y centellas que echa la flota de la zona centro de la ciudad de Veracruz, ni se imaginan lo que les sucede.

Pues resulta que los vecinos de Juan Soto entre Victoria y Revillagigedo están hasta la mandarina y la naranja de Martínez de la Torre, por no salir con el vocabulario alvaradeño, de que mis cuates que se dedican a la chatarra, prácticamente destripen los colchones, les saquen el fierro, los resortes y les dejen ahí, en la banqueta, todo lo demás.

Ahora sí que me sorprendió este reporte, que me llegó a la línea justiciera, pues no me quedaba claro el caso, nunca había atendido un llamado por destripadero de colchones, pero dicen que siempre hay una primera vez, y está fue mi primera.

Dice el vecindario que estos cuates que se mueven en carretas o camionetas todas dadas al catre, andan comprando fierros viejos y colchones que vendan, y dirán, pues ya no les vendan nada, pero no, porque estos vatos llegan con los colchones, que compraron en otros lados y ahí, en esa cuadra, se ponen a desbaratarlos.

Como que ya les gustó el lugarcito para desguanguilar los colchones, ahí sí se pasaron estos canijos chatarreros.

Pues no me queda más que pedirles a mi bandita que no frieguen al prójimo, ya bastante fregados estamos con tanta cosa que sucede como para que literalmente les vengan a cargar el catre a mi gente de estos lares.

No la chiflen que es cantada, mi gente, ahí se los encargo. Esta vez se salvaron los de siempre, por un colchonazo, me despido para seguir atendiendo sus reportes ciudadanos en mi línea justiciera, ahí se ven.

Fotos: Wenceslao Fuente | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr