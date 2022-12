¡Más 500 regalos! Así le fue a Lisa, quinceañera que se hizo viral en Veracruz

Más de 500 regalos fueron los que recibió Lisa, la quinceañera que a través de redes sociales lanzó la invitación a su fiesta, animada por una joven mujer, al ver que nadie llegó a la celebración de sus XV años.

"Estoy muy emocionada y la verdad no me esperaba todo esto, antes de que llegara toda la gente estaba yo muy triste y mi mamá también", dijo.

Explicó que el pasado sábado 10 se diciembre, fecha de su fiesta de XV años, habían llegado un poquito tarde porque viven muy, muy lejos.

"Cuando vi a las pocas personas que fueron, pues me puse feliz, pensé que tal vez al rato llegarían más invitados", recordó.

Sin embargo, al paso de los minutos vio que nadie más llegó. Entonces fue que, de entre los pocos invitados, surgió la idea de lanzar una invitación a través de las redes sociales.

"Cuando me dijeron que si podían grabar un video e invitar a la gente pues lo hicimos y llegó muchísima, muchísima gente", manifestó con emoción.

"Recibí más de 500 regalos, lo que más me gustó fue una bolsita que me obsequiaron, me dieron de todo tipo de regalos como paletas de sombras, de todo", agregó.

Dijo que para su fiesta no tenía preparado un vals, solo un baile sorpresa.

"Con mis 3 hermanitas habíamos preparado un baile sorpresa que había yo ensayado, pero un vals no lo tenía contemplado, hasta que llegaron los seis chambelanes, pues yo no tenía chambelán, únicamente iba a bailar con mis hermanitas de 12, 11 y 5 años de edad", explicó.

Dijo sentirse muy agradecida y aprovechó este espacio para dar las gracias.

"Quiero decirle a toda la gente que muchas gracias, la verdad no me lo esperaba, mucha familia que invité no vino pero con todos los que llegaron a mi fiesta me sentí como en familia, porque todos llegaron, me abrazaban, me daban un regalo y me decían bonitas palabras y me desearon un muy feliz cumpleaños, como si me conocieran", expresó.

Quiere ser veterinaria

Lisa está a punto de concluir la primaria abierta y espera llegar a ser una profesionista.

"Voy a seguir estudiando hasta llegar a la carrera de veterinaria, pues me gustan mucho los animales y eso es lo que quiero estudiar", afirmó.

Por su parte, su padre Agustín López, afirmó que ese día pasaron de la tristeza a la dicha en cuestión de minutos, afortunadamente.

"Pasamos de la tristeza a la felicidad, primero estábamos tristes porque no había llegado nadie, pero una vez que se hizo viral ya era algo incontrolable, había muchísima gente, estuvimos ahí hasta las 11 de la noche, cuando la dueña del salón nos corrió, prácticamente", señaló.

Añadió que faltaba una hora para que se cumpliera el plazo del contrato.

"Era a las 12 cuando concluía el alquiler del salón, pero nos sacó a las 11, bastante molesta la señora. Nos pedía 5 mil pesos por dos horas más, pero la verdad ya había muchísima gente y ya no sabíamos ni qué hacer", relató.

Los invitados espontáneos

Dijo que entre los invitados espontáneos llegó el payaso Lacho el Cucaracho, también una batucada, el grupo musical RKS, bailarines, seis chambelanes, el Mariachi Jalisco que le cantaron como seis canciones. Todo estuvo muy bien y lo principal es que la niña se la pasó bien eso es lo más importante de la fiesta", aseguró.

Calculó más de 700 personas en el festejo de Lisa, aunque no eran conocidos, dijo que estuvo la gente que tenía que estar.

"Estuvo la gente que tenía que estar, nosotros no somos de aquí, así que no conocemos a mucha gente y estamos muy agradecidos porque muchos dejaron de hacer sus cosas por ir a acompañarnos", manifestó.

Elizabeth Hernández Ramírez, madre de la quinceañera reconoció que sólo había invitado a 70 personas, pero llegaron 700.

"Yo tenía contemplado unas 70 personas pero llegaron más de 700 luego de que a una invitada de los padrinos de pastel se le ocurrió hacer la invitación a través de la redes sociales", detalló.

Buena acción

El vestido azul que lució Lisa ese día fue adquirido por su mamá de segunda mano.

"El vestido yo se lo compré de uso, pero está muy bonito y nos gustó mucho", agregó.

Elizabeth ha inculcado a Lisa la solidaridad con los que menos tienen, por lo que ahora cree que las buenas acciones se le regresaron multiplicadas.

"Cuándo mi hija estaba pequeña la vestí de princesita y fuimos a dejarles regalos a los niños de la calle. Ahora se me está regresando exponencialmente, aunque yo no lo hice con esa finalidad, porque la verdad es muy bonito ver a los niños felices recibiendo un regalo, pero ahora veo que se me regresó toda esta buena acción", afirmó.

"Ver a los niños recibiendo un regalo es muy bonito, te sonríen, te abrazan, te agradecen y ahora veo que se le regresó todo esto a mi hija", añadió.

Al igual que Lisa, reiteró su agradecimiento a los veracruzanos.

"Estoy muy agradecida, realmente no lo esperábamos, esto es algo maravilloso, algo que jamás se le va olvidar a mi hija, a nosotros, a toda la familia completa. Estoy muy agradecida con todos los jarochos por haber ayudado a hacer este sueño realidad", subrayó.

Reconoció que de las personas que invitaron sólo llegaron los padrinos del pastel y del regalo sorpresa.

"Estoy muy agradecida con ellos los padrinos del pastel porque ellos fueron los que nos alentaron a seguir, porque realmente yo estaba muy desconsolada; también llegó la madrina del regalo sorpresa, por lo que les agradezco que cumplieron con mi hija", declaró.

"Muchísimas gracias no tengo palabras de agradecimiento para todos los jarochos, son mi familia, los jarochos son familia de todos nosotros y como dicen: los amigos se ven en las buenas y en las malas y así como hay noticias malas y hay gente mala también hay gente buena en Veracruz", subrayó.