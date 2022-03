Residente 'destroza' a J Balvin en sesión con Bizarrap

"El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando" y "No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra 'lealtad' porque se le olvida", fueron algunas de las líneas con las que el líder de Calle 13 referenció a Balvin en una pelea que ya tiene un tiempo en los medios. Incluso, el puertorriqueño advirtió este martes que Balvin intentó que no se lance la colaboración con "Biza". En un video en su Instagram contó: "desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema".

La pelea ya había visto un capítulo el año pasado cuando Balvin pidió un boicot a los Latin Grammy y Residente le contestó que se lo creería si no hubiese ido el año anterior cuando estuvo nominado. "Ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio", lanzó el rapero en ese entonces.