Horóscopos 15 de abril: MHONI VIDENTE te dice que le espera a tu signo este VIERNES

ARIES

Este viernes santo es tiempo de reinventarte a nivel profesional y también de seguir creciendo en el ámbito personal Estás en un tema legal que se resolverá a tu favor, así que ya puedes comenzar a despreocuparte de ello. Es buen momento para que inicies el proyecto que tienes en mente, si sales de vacaciones recuerda no caer en los excesos para que disfrutes todo de una manera mucho mejor.

TAURO

Hoy viernes santo No es día de gastar, al contrario, ahorra y cuida tus finanzas. Evita ese gasto fuerte que están pensando hacer. Podrías recibir una invitación que no deberías rechazar. Es buen momento para comenzar a hacerte de tu casa, así que busca bien y valora tus opciones, si lo que quieres es un auto, no te vayas sólo por el lujo, compra de acuerdo a tus necesidades, recuerda siempre dar las gracias por todo lo bueno que pasa en tu vida.

GÉMINIS

Viernes de retos y problemas personales, por lo que podrías sentirte un poco desanimado por lo que pasa. Afortunadamente tu signo es especialista en salir adelante por lo que enfrentarás de gran manera estos temas, sumado a distintos cambios en toda tu casa. Cuida lo que hablas, pues hay personas cerca de ti que buscan cómo dañarte. Quizá se presente un viaje de trabajo, toma todas las precauciones.

CÁNCER

Este viernes santo tendrás la oportunidad de resarcir los daños hacía tu familia, a veces decimos cosas sin pensar, la ocurrencia de algunas vicisitudes tirarán por tierra tus planes sociales y familiares para la jornada. Discúlpate debidamente. Ciertos cambios de ambiente causarán un notable efecto en tu capacidad para seducir. Aprovéchalo al máximo. Se comienzan a abrir ciertos caminos que pueden llegar a transformar radicalmente tu futuro a nivel profesional.

LEO

En este día viernes no creas que sabes todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que tú hoy puede delatarte. Cuídate. Por momentos, el miedo al compromiso logra paralizarte. Estás enamorado, no tengas miedo a hacer planes a largo plazo. Tus esfuerzos se pueden ver entorpecidos por la influencia negativa de un colega. Aunque no creas, prende una vela roja para la Luna Rosa.

VIRGO

Este fin de semana comenzarás a dar lugar a ciertos cuestionamientos sobre decisiones recientes. Piensa detenidamente antes de modificarlas. Aprende a complementarte con tu pareja de la mejor manera posible. Busca en ella la solución a tus falencias. Cuidado con los comentarios que sueltas en tu ambiente laboral. Nunca sabes como pueden ser usados luego, si sales de viaje recuerda disfrutar al máximo, aléjate de las redes sociales.

LIBRA

Este viernes tu y tu pareja aprovechen para relajarse y dejar atrás los problemas que acarrean desde hace meses, no importa cuan cansado te encuentres, tienes los minutos contados para ciertas responsabilidades. Continua adelante. No te dejes llevar por la aventura del momento tan fácilmente. Cuida con más recelo tus sentimientos antes de otorgarlos sin más. Durante este fin de semana de descanso preparas una gran sorpresa para alguien que quieres mucho.

ESCORPIÓN

Pese a que este viernes santo es de descanso, Intenta hacer ejercicio para tener más energía. En el amor, más de una persona te confesará sus sentimientos, por lo que debes tomarlo con calma. En el hogar que has formado, se destacarán en estos días la armonía y la cooperación, y sentirás un clima de cordialidad hermoso. No pares de invertir en la perfección y en el progreso individual. Recíclate porque es una inversión a un futuro redituable.

SAGITARIO

Este viernes santo mantente sereno. Si pasas la barrera de la amistad no hay vuelta atrás. Piensa bien antes de manifestar tus sentimientos abiertamente. Que tu facilidad para resolver ciertas cuestiones laborales no te convierta en una persona despreocupada e irresponsable. Si sales de viaje aprovecha para conocer mejor a tu familia y saber que es lo que les aflige, recuerda que eres el signo más confiable y ellos necesitan de esa energía para sanar.

CAPRICORNIO

Este viernes te darás cuenta que si sigues buscando a la persona ideal, terminarás solo. La cuestión es hallar el equilibrio entre la persona ideal y la posible. Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Si te vas de vacaciones, es importante la moderación en tu festejo. Recuerda que eres un líder nato, pero a veces abusas del protagonismo, aprende a delegar.

ACUARIO

Una noticia de alguien que hace mucho no ves te alegrará el día pero a la vez te hará olvidar de compromisos que debías cumplir. Después de varios fracasos, encontraste la media naranja que buscabas. Esta Semana Santa úsala para tener mucho tiempo para ti, conocerte mejor y saber que no estas siendo del todo transparente con las personas que quieres, trata de mejorar y trabaja en ti todos los días de tu vida.

PISCIS

Estás en tu mejor época del año, todos los buenos deseos de los demás llenarán tu vida de alegría y es momento de devolver un poco de eso a los tuyos, trata de ser más cercano y cálido con las personas que te rodean, no cuentes tus cosas a todos recuerda que la envidia tiene el sueño muy ligero. Sales de viaje pero ten cuidado con las quemaduras en la piel por el sol, trata de usar bloqueador.