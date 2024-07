Vinculan a Pedro N, exempleado de la STPS, por intento de feminicidio en Xalapa

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas obtuvo la vinculación a proceso de Pedro "N" por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones.

Las agresiones se cometieron en agravio de una víctima identificada como Stephanie L.T., durante los días 13 y 24 de enero de 2024 en esta ciudad.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y estableció dos meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 267/2024.

El 25 de enero a las 05:30 de la mañana la víctima, Stephanie, exempleada de la Fiscalía General del Estado, intentó escapar de su agresor saltando desde un balcón en la calle Revolución, colonia Centro de Xalapa.

Con heridas en la cabeza, aseguró que escapó de los golpes con martillo que le propinaba su concubino.

Stephanie relató que la agresión ocurrió el 20 de enero, cuando Pedro "N" la golpeó en la cara, la arrastró a la recámara y comenzó a golpearla con un martillo mientras le decía "Te voy a matar, ahora sí te mato, quiero que te mueras".

Previamente, el 13 de enero, Pedro llegó al departamento que compartía con Stephanie y su hijo menor para reclamarle por rumores que había escuchado.

'Ahora sí te mato'

Desde esa fecha y hasta el 25 de enero, Pedro, inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, presuntamente retuvo a Stephanie con la ayuda de su madre, una odontóloga.

La madrugada del 25 de enero, tras una noche de golpes, Stephanie decidió que debía salvar su vida y la de su hijo. Aprovechó un momento en que Pedro se metió a bañar para saltar del balcón, colgándose de cables antes de correr a pedir ayuda.

"Pedro me dijo ´Vinieron a hablar con mi mamá y algo hiciste, ahora sí te voy a matar´. Yo le vi en su cara algo que no había visto en otras ocasiones que me pegaba. Esta vez en su rostro había algo más y dije ´no, no, no, yo debo irme porque esta vez sí me va a matar´", relató Stephanie.

Stephanie, de 36 años y de profesión abogada, confesó que teme que Pedro cumpla sus amenazas de asesinarla a ella y a su familia si no retira la denuncia. Además, dijo que su agresor no le permitía ver a su hijo y amenaza con llevárselo.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Stephanie participó en la marcha para exigir justicia, apoyada por otras mujeres. Llevaba una lona con la fotografía de su agresor y el número de la Carpeta de Investigación XAL/DXl/FEMUJ/F8/86/2024 por el presunto delito de intento de feminicidio.

Stephanie denunció que Pedro y su madre, la odontóloga Olivia Prado Montes, la amenazan constantemente. La familia de Pedro también ha amenazado a Stephanie y a sus seres queridos.