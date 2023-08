Comercio en Xalapa, asediado por robos y cobros de piso; ¿crimen sometió a Ahued?

A la par, las extorsiones en lo que va del primer semestre de 2023 ascienden a 50 casos en Xalapa

Robos a negocios y cobros de piso del crimen organizado a tianguistas y mercados afectan a Xalapa y la respuesta del alcalde Ricardo Ahued ha sido por demás paradójica: ocultar y minimizar la problemática en la capital, lo cual sólo favorece a operaciones del hampa.

Incidencias del Semáforo Delictivo refieren que tan sólo en el primer semestre de 2023, Xalapa ya registró 120 robos a negocios.

Las extorsiones que los primeros años trascendieron en Plaza Clavijero también se han registrado en la Central de Abastos, en la Avenida México, Camino antiguo a Chiltoyac, mercado Rendón, pequeños negocios de la colonia Revolución, Bazar de Enríquez y Barra China.

Xalapa se ubica en el último año y medio como el segundo municipio con más robos a comercios. Tiendas de autoservicio como Oxxo y Fasti están en la mira de los delincuentes.

El monto que han perdido los negocios en Xalapa tan sólo por robos en este lapso de tiempo asciende a 1, 576, 228.8.

En enero y febrero de 2023 se registraron 17 casos de robos a negocios en cada mes, 34 en total.

Marzo, 22 casos, abril y mayo, 21 cada mes. Junio reportó de nuevo 22 robos a negocios en Xalapa.

Tan sólo del 2022 al primer semestre de 2023, en su incidencia Xalapa registró 645 robos a negocios, de acuerdo con informes oficiales vía transparencia.

A la par, las extorsiones en lo que va del primer semestre de 2023 ascienden a 50 casos en Xalapa, de acuerdo al Semáforo delictivo, aunque podría tratarse de un mero subregistro.

Mayo y junio fueron los meses con mayor número de este delito en Xalapa, con 15 y 10 denuncias, respectivamente.

Sin embargo, sin asumir responsabilidades, el alcalde Ricardo Ahued aseguró que hasta ahora ningún empresario, locatario de mercado, comerciante establecido o tianguista se ha quejado por algún presunto cobro de piso en Xalapa.

Más preocupante: confesó que ignora la problemática de la ciudad. Aseguró no saber del tema y recomendó a los xalapeños víctimas de este delito, que denuncien ante la Fiscalía General del Estado (FGE)

"No tengo conocimiento, pero les diría que se fueran a la Fiscalía a denunciar por el tipo de delito. Siempre estamos atentos a servir a promover el comercio, en Xalapa no tengo conocimiento".

"¿Cuál es la realidad que quiere ver Ricardo Ahued o qué oculta, a quiénes protege?", reclamó una víctima de la delincuencia en Xalapa.

Comerciante que fue amenazado pidió reservar su nombre y aseguró que uno de los supuestos jefes de plaza del crimen tuvo su oficina junto a uno de los negocios de Ricardo Ahued y hasta se le llegó a ver acompañado de policías municipales de Xalapa como ´escoltas´.

"Este criminal es bien peligroso. A mí de plano su gente me cerró el negocio. No me alcanzaba para pagarle cuota y mantener el local con lo que yo ganaba. Imaginen cuánto ganan a la semana, al mes, tan sólo en un mercado extorsionando vendedores... Se rodeaba de muchas mujeres, como la que cobraba piso en el bazar de Enríquez y a pequeños negocios del centro. Algún restaurante y bar que no pudieron pagarle de plano prefirieron cerrar. El malandro presumía de tener reuniones con funcionarios municipales. Y el Alcalde pone su cara de gente honesta, que para mí no lo es. ¿Y pide que vayamos a denunciar a la gente que su propia policía escolta para cometer ilícitos? ¿Miedo, complicidad u omisión? Cualquiera es grave", se quejó el comerciante.

Al menos desde 2019, criminales que se anuncian como integrantes de La 35 Z y el Cártel Jalisco Nueva Generación asolan colonias y a comercios del centro de Xalapa. Anteriormente lo hicieron Los Zetas.

Justo en 2019 fue el año más complicado para los negocios en Xalapa: registraron 419 robos. Grupos delincuenciales también realizan cobros especiales de 30 mil pesos a los dueños de pequeñas empresas. En los mensajes advierten que, en caso de no pagar dicho monto, procederán contra los empresarios o sus familias.

IP DENUNCIA, PERO AUTORIDADES DE XALAPA NO TIENEN SUS DATOS...

Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de Canaco Xalapa, advirtió sobre la creciente incidencia de casos de cobro de piso en Xalapa.

Esta preocupante tendencia ha afectado al menos a diez miembros de la cámara empresarial, quienes ya han denunciado los hechos a las autoridades.

Luna Gómez destacó que, si bien no tiene constancia de cierres de negocios debido a esta problemática, el fenómeno es recurrente e inquietante. Los comerciantes están esperando la llamada telefónica o que alguien venga a cobrarles el piso. Hay diferentes tipos de delitos que los comerciantes están sufriendo, comentó.

El presidente de Canaco Xalapa lamentó que las autoridades no mantengan una comunicación directa con los empresarios, lo que ha dejado en la oscuridad las acciones tomadas para contrarrestar la inseguridad en la región.

Además, expresó preocupación por la falta de investigaciones y estrategias efectivas por parte de las autoridades.

Incluso algunos empresarios han unido fuerzas y contratado seguridad privada para enfrentar este tipo de delitos.

El problema ligado al cobro de piso fue reconocido por el ex alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero.

El ex munícipe declaró a medios que el cobro de piso y las extorsiones se habían convertido en una plaga en Xalapa. El fenómeno, dijo, se reportaba en establecimientos, incluso dentro de mercados públicos; sin embargo, la gente no denunciaba por temor.

Para Ricardo Ahued, la mejor respuesta que puede ofrecer a Xalapa es negar que ocurre o afirmar que nadie le denuncia y que por ello no asume su responsabilidad como autoridad.