Ven colusión entre el narco y mineras en Veracruz

En recorrido de Imagen del Golfo por territorios con proyectos de minería a cielo abierto en el estado de Veracruz, bajo el anonimato un campesino reveló: ´Lo que pasa es que llegó un narco pesado, que no es ni de este rumbo, y empezó a comprar tierras que interesaban a la minera. A varios de los dueños originales de las tierras los tenía apalabrados para vender y a otros amenazados. El narco ese compraba terrenos para revenderlos a mayor precio. Dudo que los de la minera no supieran con quién trataban. Pendejos no son´.