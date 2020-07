Urgen construcción de panteón ministerial en Veracruz

La integrante del Colectivo Familiares de Desaparecidos en Orizaba- Córdoba Ana Lilia Jiménez Sandoval, lamentó que a la fecha no esté considerado por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno la construcción del Panteón Ministerial, aún y cuando es muy indispensable ya que los semefos se encuentran sobresaturados.

"Cómo Colectivo dejamos de sacar cuerpos de fosas clandestinas porque, para que voy a seguir sacando más, si no hay donde resguardarlos, hasta este momento no sabemos los avances del Panteón Ministerial que pues ya está donado el espacio pero no vemos para cuándo empiece la construcción".

Dijo que es lamentable que en algunos otros lugares están haciendo construcciones y obras de otro índole y no pueden iniciar con la construcción del Panteón Ministerial., "A nosotros nos urge porque ya no podemos sacar los cuerpos que están en fosas comunes, en los panteones municipales, para ver que tengan sus perfiles genéticos que todo esté en orden, para tenerlos en un lugar digno en lo que esta base de datos sigue muy lenta y podamos hacer el macheo y alguien pueda regresar a casa y una familia tenga un poco de Paz".

Sin dar un número exacto, la madre de Zuriel Monterrosas Jiménez desaparecido el primero de septiembre de 2012 en Orizaba, dijo que los restos nunca han sido contabilizados por parte de la Fiscalía General del Estado, debido a que de manera constante realizan cambios de Fiscales y es un arduo trabajo ya que los números deben coincidir con los registrados en el Panteón Ministerial, Registro Civil, SEMEFOS e INEGI.

Cuestionada de cuántos cuerpos han exhumado de fosas clandestinas, la activista dijo que tan sólo del Cerro Los Arenales de Río Blanco, sacaron un total de 18 cuerpos, de los cuales ya fueron entregados sólo dos ya sus familiares, pero quedan 16 cuerpos todavía sin poderlo regresar a casa.

"Si tenemos un año para dos imagínate de cuántos estamos hablando el rezago con 16 cuerpos y a esto se suma a todo lo que hay a lo largo y ancho del Estado de Veracruz, esto es una tortura para las familias porque a la mejor por ciertas características en fosas clandestinas en la región pues les avisan a los familiares mira encontramos un cuerpo con características semejantes o algunas credencial de elector, ropa, etcétera que pudiera ser tu familiar, entonces es todavía una tortura peor para la familia porque está en la espera de sus resultados de ADN de ese cuerpo y que pues los tienen así a una muerte muy lenta de poder decir si es tuyo. Ninguna mamá quiere encontrar a sus hijos de esa manera pero tenemos que ser realistas que a la mejor hay esa probabilidad de encontrarlo sin vida, entonces al no hacer un buen procesamiento de las muestras pudieran estar ahí alguien".

Jiménez Sandoval afirmó que este Panteón Ministerial debe contar con ciertas características como medidas específicas para almacenar cuerpos en gavetas y no en espacios requisitos como las fosas comunes en donde acumulan hasta 45 cuerpos en un espacio.

La integrante del Colectivo también lamentó que la Fiscalía Regional de Justicia y la Dirección de Servicios Periciales continúen haciendo exhumaciones en fosas clandestinas de la región, sin el apoyo del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, ya que ellas tienen el derecho de acudir como observadores.

"Como familiares tenemos el derecho de estar ahí como observadores y coadyuvar con la autoridad, nos los permiten estar y cuando vemos es porque ya salió una nota que ya hasta están en determinado punto".

señaló que instalen la capacidad de cumplir con las medidas sanitarias cómo el uso de guantes, cubrebocas y todo lo que conlleva., "Es un trabajo al aire libre que si se tiene una distancia de al menos el personal de Servicios Periciales o los que nos resguardan en materia de seguridad, si hay una distancia considerable, entonces como que a veces se contradicen también el propio Gobierno. Anímicamente esto no sigue acabando más todavía porque nosotros sabemos ya de puntos pero no los podemos operar a un lado a esto, qué pues sigue el rezago servicios periciales no hay un presupuesto que pueda cubrir en su totalidad las muestras de ADN de lo ya encontrado y lo que se viene encontrando".

Así mismo dijo que es ridículo que el Gobernador en el Estado Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscal General Veronica Hernandez sigan diciendo que los índices de violencia han bajado, cuando es todo lo contrario., "Eso es mentira, apenas tuvimos una balacera en los límites de Nogales y Mendoza. No hay estrategias para que nos digan que los índices de violencia han bajado, esa es una total mentira y una burla para la sociedad y más para nosotros que tenemos un familiar desaparecido".