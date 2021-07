trastornos_nerviosos_pegan_a_marinos_y_militares_en_veracruz_en_guerra_antinarco

( EXCLUSIVA ) Militares y marinos destacamentados en Veracruz no han quedado libres de trastornos sicológicos, acentuados por los niveles de estrés y peligro en el cumplimiento de su deber durante la denominada cruzada contra el narcotráfico que desató el ex presidente Felipe Calderón .

PUBLICIDAD

Los marinos y soldados han tenido que ´habituarse´ en Veracruz a estar bajo fuego y ser el blanco constante de grupos del narcotráfico, pese a que las autoridades reportan una disminución destacable de los indicadores de violencia y enfrentamientos en contra del crimen organizado.

Lejos de los operativos contra los cárteles, hay un dolor del tamaño del infierno, una guerra interior entre el personal de las Fuerzas Armadas. En 2020, 2 marinos solicitaron apoyo psicológico vía telefónica en Veracruz por crisis suicidas y recibieron atención profesional.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Marina (Semar) ya tomó cartas en el asunto y semestralmente evalúa al personal naval que efectúa operaciones contra la delincuencia organizada en Veracruz y a su arribo de las citadas operaciones para detectar vulnerabilidades o síntomas, entre ellos la depresión y los riesgos suicidas, refirió la dependencia a Imagen del Golfo.

PUBLICIDAD

Desde 2020 se abrió la Línea del Bienestar Emocional Naval (Libenav) al público en general para que la mayor parte de la población tuviera acceso a recibir contención emocional. Esto incluye los casos de ideación e intento suicida.

La Semar confirmó a Imagen del Golfo que se recibió 2 llamadas del estado de Veracruz a las que se brindó contención por ideación suicida a personal activo de la Armada de México.

PUBLICIDAD

Del año 2017 al 2021 se brindaron mil 288 apoyos psicológicos a personal destacamentado en Veracruz. De los años anteriores no se cuenta con registro alguno.

PUBLICIDAD

En cuanto apoyo consultas psicológicas a marinos, en el estado de Veracruz se tiene registro de los años 2018 y 2020 y 2021 de un total de 5 mil 307 consultas psicológicas otorgadas a personal naval en el activo.

La Marina informó a Imagen del Golfo que también ha implementado políticas para evitar o disminuir el número de suicidios entre sus efectivos en Veracruz. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio coloca infografías en diversas partes de los establecimientos de Sanidad Naval y unidades administrativas.

Asimismo, el personal del Servicio de Sanidad Naval Licenciado en Psicología imparte conferencias y realiza otras actividades con personal naval y sus derechohabientes, a fin de brindarles la confianza para que detecten si ellos o alguien cercano requieren de apoyo psicológico y así se les brinde un tratamiento idóneo.

A lo largo del año, cada establecimiento de Sanidad Naval imparte talleres o conferencias, según sus actividades de prevención del suicidio, dirigidos al personal naval y sus derechohabientes.

En cuanto apoyo psicológico para evitar tendencias de suicidio entre el personal en Veracruz, la Marina ha impartido 12 conferencias relativas a la prevención del suicidio de noviembre de 2020 a la fecha, a las cuales han asistido alrededor de 230 militares en activo y 208 derechohabientes.

El Departamento de Salud Mental del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz mensualmente imparte conferencias con el tema de prevención del suicidio para personal naval y sus derechohabientes.

LOS CASOS DE LA SEDENA

A los integrantes de las Fuerzas Armadas destacamentados en Veracruz se les ha atendido de quiste cerebral, epilepsia tipo no especificado, migraña no especificada, esclerosis múltiple, trastornos no clasificados, tics no especificado, meningitis no especificada, meningitis por hemofilos, trastorno del encéfalo no especificado, y hemiplejia flácida.

En 2008 (con 25 casos), 2010 (25), 2004 (24), 2013 (23), se reportó gran incidencia de cuadros de militares destacamentados en Veracruz con algún tipo de problema nervioso, de acuerdo con informes de la Sedena a Imagen del Golfo.

Los periodos en que se reportó un aumento en los casos coincidieron con los momentos más álgidos de los enfrentamientos del Gobierno Federal contra organizaciones criminales asentadas en Veracruz.

Si bien de 2006 a 2012 casi 50 mil soldados participaron diariamente en el país en acciones en contra del narcotráfico y crimen organizado, de acuerdo con reportes periodísticos la Sedena admitió que no contaba con ´médicos militares especialistas en siquiatría castrense o de guerra´´ para atender los casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT), padecimiento al que están expuestos soldados que participan en combates, sufren lesiones o accidentes o que generan traumas por haber matado a delincuentes o visto morir a un compañero en enfrentamientos.

Tan sólo del 2006 a 2012, en el país se suicidaron 105 soldados. La Sedena no detalló las circunstancias ni causas que originaron los suicidios y si alguno había sido atendido previamente por algún desorden sicológico.

En 2007 se diagnosticaron a 73 militares con transtornos mentales, mismo año en que inició la salida del Ejército de los cuarteles para enfrentar a los cárteles.

Hasta el 2013 la Sedena contaba sólo con 26 siquiatras castrenses para atender a 800 mil militares activos, en retiro y a sus derechohabientes.