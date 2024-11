¡Cuidado! Sujetos andarían acosando mujeres en calles de Orizaba; hay un detenido

A través de redes sociales, una mujer denunció que fue acosada por un sujeto que presumiblemente intentaba privarla de su libertad en hechos que ocurrieron cerca de la media noche del domingo.

De acuerdo con el relato de la afectada, acudió alrededor de las 11:30 a comprar tacos a un negocio ubicado por la avenida Madero y Oriente 11 muy cerca de su casa.

Al regresar, fue interceptada por un sujeto que lucía tatuajes visibles y una playera blanca, gorra café y lentes, de aproximadamente 1.60 metros de altura y grande de edad.

También te puede interesar... ¡Trágico lunes! Turista de Tlaxcala pierde la vida en playa La Mancha

"Me empezó a acosar y a seguir, decía que se llamaba Tito, pero enojado me hablaba que fuera a donde estaba (en la mera esquina de Los Patos de Norte 2) el cual yo dudé si lo conocía.

"Al ver que no lo conocía le gritaba que me dejara de molestar, que yo no lo conocía y me estaba esperando para que yo pasara la calle", relató la afectada.

Comentó que optó por quedarse junto a una señora que vende memelas sobre la Oriente 11; tanto la vendedora como una vecina vieron al hombre que la seguía esperando en la mencionada esquina. Relató que decidió llamar a la policía mientras observó que ese hombre se escondía, pero la seguía espiando.

Señaló que su esposo, al ver que no llegaba, acudió a buscarla en su moto y ella le explicó todo, por lo que ya con él salieron a buscar al hombre a quien vieron que aparentemente lo esperaba otro sujeto, de aproximadamente 1.75 metros de altura, moreno y medio calvo.

También te puede interesar... Se busca: Cristal Valeria está desaparecida en Martínez de la Torre

Mencionó que el segundo hombre se subió a un taxi que bajaba sobre la Norte 2 en la esquina del Supermercado Fénix y los estaba esperando el primer sujeto.

Comentó que su esposo siguió al supuesto "Tito" a la Oriente 9 y Norte 4, por donde hay una funeraria; ahí llegó una patrulla que detuvo al hombre, a quien al revisarlo le encontraron sustancias prohibidas y arma blanca.

La mujer expresó su convencimiento de que ese sujeto, en complicidad con los otros dos, "se la querían llevar", por lo que hizo un llamado a las mujeres que caminan por la noche para que tengan cuidado.