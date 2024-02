SSP, coludida con grúas para estafar a automovilistas en Xalapa

Una víctima de los elementos de Seguridad Pública coludidos con grúas Méndez, en Xalapa, hizo pública una denuncia que formalizará ante la Fiscalía Anticorrupción, sobre cómo agravian a los ciudadanos que caen en sus manos.

Claramente está que estos servidores públicos están protegidos desde el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

La persona agraviada narró que el pasado lunes, en el cuartel de San José, un licenciado le cobró 2 mil 500 pesos.

"En ese momento me sentí estafado ya que, el lunes después de dar los 2 mil 500 pesos (ahí en el cuartel al licenciado) acudió al corralón, todavía la empresa donde se encontraba mi vehículo (Grúas Méndez) me cobró la cantidad de 5 mil 700 pesos por concepto de arrastre por una falta administrativa.

Me di a la tarea de investigar con familiares, amigos y conocidos si podría tener algún contacto o alguien que me pudiera proporcionar el nombre de ese licenciado, para hacer mi respectiva denuncia en la Fiscalía Anticorrupción; fue en total un gasto de 8 mil 200 pesos por el concepto de poder recuperar mi vehículo, ¿realmente no hay nadie que pueda regular todo esto?

Para mi buena suerte, como bien dice el dicho ´Preguntando se llega a Roma´, sí logré investigar el nombre del licenciado y se los quiero hacer de su conocimiento por si hay más personas que fueron estafadas ese mismo día o días posteriores por el mismo licenciado.

Es vergonzoso que nos pase esto con las personas quienes se supone nos cuidan y son quienes realmente deben ser rectas y responsables.

De acuerdo con la investigación que hice, el licenciado que me atendió y aparece en la foto se llama Mauricio Gómez Castañeda y me informan que es protegido por sus jefes desde torre central de la SSP, ya que es familiar del delegado jurídico de la SSP, el Lic. Gerson Cabrera Vázquez.

Esto demuestra la corrupción que hay en la Secretaría de Seguridad Pública, ya que extorsionan a los ciudadanos y entonces nosotros de quiénes nos cuidamos, de los ladrones o de los mismos policías.

Si hacemos números y se llenan los bolsillo de billetes, el pasado lunes habíamos más de 40 personas formadas y todas y cada una pasamos en el cuartel de policía con el mismo licenciado, incluso cuando llegué al corralón había que hacer otra fila, donde me encontré a más personas que de igual forma le dieron dinero al licenciado Mauricio y no todos la misma cantidad, no sé si tenga un tabulador o en qué se base, pero platicando entre nosotros a unos les cobró $2,000 pesos, a otros $1,500, a otros $3,000 y lo suyo fueron $2,500 pesos, si la mayor parte de las personas que estaban ahí dieron dinero y en promedio cada una dio $1,500 a $2,000 pesos estamos hablando que serían entre $45,000 a $60,000 pesos en un solo día, se imagina. Realmente es un robo, ya no quiero ni imaginar cuánto es la cantidad que pueden recaudar en una semana o en un mes.

Me pregunto, el secretario de Seguridad Pública se sentirá feliz por todo el dinero que le entregan que es a base de engaños, extorsiones y robos en contra de la ciudadanía

Me imagino que el señor gobernador está enterado de todo esto que sucede en la Secretaría de Seguridad Pública. O será posible que todo esto no lo sepa el secretario y el licenciado Mauricio Gómez Castañeda junto con su familiar el Delegado Jurídico Gerson Cabrera Vázquez se están volviendo ricos.

¿Serán los únicos involucrados o el pastel lo reparten entre más personas??

Espero y el señor gobernador tome cartas en el asunto y llame a rendir cuentas a su titular de SSP y a todos los involucrados en estos cobros".

Así como este ciudadano fue víctima, cientos de Xalapeños también han vivido está extorsión por parte de Seguridad Pública.