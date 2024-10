Se registra fuerte choque entre auto y autobús en Martínez

El choque se suscitó en la localidad de El Cañizo, dejando daños materiales





En la localidad de El Cañizo, municipio de Martínez de la Torre, se registró un accidente la noche de este miércoles que involucró a un vehículo particular y un microbús de la línea Transportes Cabellal, el percance ocurrió cuando el conductor del microbús, marcado con el número 124, realizó un aparente corte de circulación, provocando que un automóvil central color guinda, con placas YF 435B del estado de Veracruz, se incrustara en la parte delantera del transporte público.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas de gravedad, el conductor del vehículo particular reportó un golpe en el pecho, pero no requirió traslado al hospital, elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar para asegurar la zona y tomar los datos correspondientes.

La circulación en la carretera federal Martínez de la Torre-San Rafael, a la altura de El Cañizo, se mantiene fluida, aunque con algunos desvíos temporales mientras los vehículos involucrados eran retirados.

Este suceso, aunque sin consecuencias mayores, dejó daños materiales importantes, personal de Guardia Nacional fue quien levanto peritaje para ordenar el retiro de las unidades involucradas para ser depositadas en el corralón.