Se manifiestan familiares de Joel "N" culpado de homicidio en Cuitláhuac

Solicitando su inmediata presentación y puesta en libertad, familiares y amigos de Joel "N" protestan en las afueras de la Comisaría de la Policía Ministerial Acreditable y la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, asentadas en la Colonia Centro, asegurando que es inocente y él no tuvo nada que ver con el homicidio del ciudadano Ezequiel "N", quién fue acribillado a balazos la noche de ayer lunes cuando viajaba con su familia en el primer cuadro del municipio de Cuitláhuac.

Los protestantes aseguran que a más de 15 horas de su detención, no saben nada de Joel "N", por lo que exigen a la Fiscalía General del Estado, esclarezcan el caso, pero no inculpen a inocentes.

"Mi hijo se encontraba ahí en El Maguey, tenemos muchas amistades que nos conocen saben que somos gente de trabajo, nos gusta mucho el deporte, yo no juego béisbol, pero mi hijo el más chico si juega. Mi hijo no es problemático, no somos de problemas. Hasta ahorita no sabemos todavía no nos han comentado nada no sabemos nada de él", expresó el padre del joven.

Informó que desde anoche en que fue detenido su hijo se trasladó su esposa, su madre y él a las instalaciones del Mando Único para pedir informes, y desde esa hora no les han dado una respuesta concreta únicamente los han engañado diciéndoles que lo tienen en un lugar y luego otro.

"Se lo llevaron al Mando Único, de ahí nos dijeron que lo agarró la Fuerza Civil y de ahí nos dijeron que lo tenían en Fortín, fuimos a Fortín anduvimos hasta perdidos y nos dijeron que no lo tenían, ahí volvimos a regresar efectivamente acá (Fiscalía de Córdoba) y que según ya estaba acá pero nos habían engañado de que estaba en Fortín, y hasta ahorita no lo hemos visto, no sabemos cómo se encuentra", señaló.

Informó que su hijo Joel de 34 años trabaja en un vivero así como en un autolavado, asegurando que son gente de trabajo y no de problemas.

"Él se encontraba en el juego de béisbol y ahí estuvo en la cantina con un muchacho cerca del campo, no sabemos dónde lo detuvieron, pero fue mi nuera quien los encontró y vio cómo se llevaban la camioneta, ella les cruzó la moto y les preguntó que a dónde lo llevaban, pero le contestaron con groserías y le apuntaron. Fue como a las 6:30 o 7 de la noche en que empezamos a movernos y buscarlo".

Cabe señalar que, alrededor de las 11 de la mañana los más de 50 protestantes de la Localidad El Maguey, de Cuitláhuac, se apostaron en las afueras de la Fiscalía y la Comandancia de la Policía Ministerial, para exigir justicia para Joel y sea puesto en libertad, ya que aseguran él es inocente.

"Esto es un atropello, por favor ayuden a que se haga justicia"; "Queremos justicia, Joel es inocente"; "Joel es inocente es una persona de trabajo que apoya el deporte"; "A las autoridades les pedimos ayuda para Joel, es inocente"; "Joel es inocente"; "Joel te queremos libre"; "Ya basta de tanta injusticia por parte de las autoridades de la Fuerza Civil"; "Maguey es testigo de tu inocencia Joel Aguilera"; "Te levantaron injustamente en El Maguey la Fuerza Civil"; "Te queremos en casa Joel Aguilera Saturnino", fueron algunas de las consignas que aportaron los protestantes.