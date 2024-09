Se impacta contra un poste cerca del Poder Judicial en Xalapa

Un accidente tuvo lugar la tarde de este sábado en la avenida Lázaro Cárdenas, frente al Palacio de Justicia en Xalapa cuando el conductor de un automóvil perdió el control y terminó impactando en un poste, provocando caos vehicular en la zona.

El accidente ocurrió cuando un Nissan Sentra gris circulaba por el carril que va desde Tesorería hacia Las Trancas. Al acercarse a la lateral que da acceso al puente Bicentenario, el conductor aparentemente perdió el control, se subió a la banqueta y chocó contra un poste.

El automóvil, tras derribar el poste, finalmente se detuvo frente a las instalaciones del Palacio de Justicia, donde quedó en una posición que dificultaba el tráfico.

Según testigos, el vehículo no iba a exceso de velocidad; se especula que el conductor podría haber sufrido una distracción.

Personal de Tránsito del Estado acudió al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar qué originó que el vehículo se subiera a la banqueta y derribara el poste.

Paramédicos arribaron al lugar para asegurarse de que no hubiera heridos. Tras una rápida revisión, confirmaron que el conductor no presentaba lesiones graves y no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

Personal de Tránsito tomó nota del incidente y procedió a remitir al conductor a las oficinas de peritos para aclarar los detalles del choque. El automóvil fue retirado del lugar por una grúa y llevado al corralón.