Sujetos se hacen pasar por clientes y asaltan taquería en Veracruz (+Video)

La noche del pasado lunes se registró un violento asalto a una taquería situada en calles de la colonia Dos Caminos, donde un par de sujetos amenazaron a las empleadas con un arma de fuego incluso realizaron un disparo al aire.

Lo anterior ocurrió en la sucursal situada sobre la avenida Madre Selva, donde los dos asaltantes llegaron haciéndose pasar por clientes incluso realizaron un pedido para llevar antes de cometer el atraco.

Las cámaras de seguridad de dicho sitio lograron captar el momento en el cual un par de sujetos de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, uno de playera negra y otra blanca, son atendidos por dos mujeres.

Al llegar al mostrador para que les entreguen su pedido en una bolsa, uno de ellos dice que va a pagar, mientras el otro saca una pistola tipo escuadra con la cual amenaza a la mujer de la caja para que entregue el efectivo.

No obstante, se observa como la cajera no le entrega el dinero, por lo que los ladrones insisten en que se apure incluso realizan un disparo al aire para amedrentar a las víctimas, quienes no tienen más remedio que hacer caso.

Es en ese momento cuando le abren la caja registradora, que uno de ellos toma toda la charola con el efectivo incluso mete mano a otro bote que aparentemente era de las propinas para luego huir a toda prisa.

