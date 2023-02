Habrá reclutamiento en el 44 Batallón de Infantería de Ixhuatlán

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, requiere de hombres y mujeres con deseos de servir a la patria y comprometerse con el pueblo de México; las personas interesadas en ser contratadas, deben acudir a las instalaciones del 44 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Sureste.

No se ha dado a conocer el número de personas que serán reclutadas por las fuerzas castrenses, pero la documentación es aceptada en el 44 Batallón de Infantería; para mayores informes pueden comunicarse al siguiente número telefónico 9221309160.

Las personas que tengan el deseo formar parte del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos, deben cumplir con siguientes requisitos para causar alta ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, soltero o soltera y no vivir en concubinato; tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 29.

Además, presentar:

Cartilla de Identidad Militar Nacional, tratándose de personal masculino.

Copia certificada del Acta de Nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses,

Clave única de Registro de Población (CURP)

Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (vigente)

Certificado de educación secundaria o superior

Constancia de buena conducta o constancia de no antecedentes penales.

Hombres deben medir mínimo 1.63 metros (para la G.N. 1.60), mujeres 1.60 metros (para la G.N. 1.55), contar con Constancia de Situación Fiscal (R.F.C.), Firma electrónica (F.I.E.L.).

Los aspirantes que presenten tatuajes podrán ingresar al ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando: no se encuentren en lugares visibles con el uso del uniforme; la dimensión máxima de 10 x 10 centímetros.

Cabe hacer mención que el reclutamiento se llevará a cabo al cumplir con el trámite, contaran con prestaciones de ley, entre ellas seguridad social.