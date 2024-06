Pareja de jovenes denuncian presunto abuso de autoridad en Córdoba

Ante la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba fueron denunciados dos presuntos elementos de la Policía Municipal de Córdoba por un aparente abuso de autoridad cometido en agravio de una joven pareja de la Ciudad de los Treinta Caballeros.

De acuerdo a lo informado, alrededor de las 20:33 horas de ayer domingo 16 de junio del presente año, una joven pareja hombre y mujer, se encontraban parados en la esquina de la Avenida 1 y Calle 2, justo en las afueras de una conocida pizzería esperando el camión, cuando dos aparentes oficiales de la Policia Municipal de Córdoba a bordo de la unidad oficial DPCM- 1001 del área de Protección a la Mujer, los detuvieron bajo el argumento de que estaban discutiendo, cuando únicamente estaban parados esperando el autobus y platicando.

"Ellos se acercaron a interrogarme a lo cual no me negué posteriormente se subieron a la patrulla para después bajarse e inspeccionarme lo cual esta prohibido ya que no estábamos cometiendo ningún crimen, pero yo ni me negué y el oficial empezó a inspeccionarme, quisieron tomar mi credencial lo cual yo les dije que eso no se podía pero la oficial de nombre Lucy Juárez me la arrebato para tomarle foto, mi novia se la quito de las manos y en ese momento la oficial le dijo que sacara sus cosas y aventara su mochila al piso para inspeccionarla cosa la cual ella no dio autorización ni tampoco se negó pero en cuanto se volteo, la oficial le jalo el cabello y la azotó contra la pared metiéndole mano por dentro del pantalón y por dentro de sus bolsas queriéndole quitar su dinero", relataron.

El afectado aseguró que inmediatamente empezaron a tomarle sus datos a ambas personas, los cuales se limitaron únicamente a dar su nombre por temor a represalias.

"Mi novia entro en ansiedad por la forma en como la jalo la oficial Lucy Juarez. Gracias a que había testigos que estaban viendo todo, se acercaron a auxiliarnos y así fue como los policías se fueron con un tono amenazante".

La pareja agraviada aseguró que ya hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Córdoba y solicita al ayuntamiento de Córdoba que encabeza el alcalde Juan Martínez Flores, se investigue a estos funcionarios públicos y se llegué hasta las ultimas consecuencias, ya que no pueden permitirse éstos atropellos y abusos de autoridad

"Esperamos que el ayuntamiento de Córdoba y el alcalde Juan Martínez Flores pueden proceder con la demanda y así se haga justicia, para que dejen de estar molestando a gente honrada y trabajadora. Muchas veces dan carpetazo al asunto pero quiero que quede claro el mal trabajo que hay de parte de la Policía y del ayuntamiento de Córdoba".

Por último, el denunciante responsabilizó directamente al ayuntamiento y a la Policía Municipal de Córdoba de sucederle algo a él o a su pareja, ya que afirma fueron objetos de amenazas de parte de los aparentes oficiales de la Policía Municipal.