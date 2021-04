Narco votará en Veracruz y va por control de alcaldías; partidos, franquicias: Ravelo

(EXCLUSIVA) El narco votará en los próximos comicios en Veracruz y ni los esfuerzos del Gobierno Federal, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni los llamados del Gobierno del Estado podrán evitar que incida directamente en el futuro político de la entidad. Su objetivo principal, las alcaldías, aseveró a Imagen del Golfo el escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico Ricardo Ravelo.

En Veracruz 'no vamos a poder impedir que el narcotráfico o el dinero sucio se infiltre en la política', alertó Ravelo. 'Los partidos son meras figuras decorativas (en Veracruz). Realmente la disputa territorial es del crimen'.

´Aun cuando la UIF y el INE hagan llamados en el sentido de que no van a permitir el flujo de dinero sucio en las campañas, lo cierto es que el Gobierno no tiene capacidad para impedir que se financie campañas políticas ni que el narcotráfico lance candidato a través de los partidos´.

Los partidos políticos se convirtieron de facto en una franquicia criminal más en Veracruz, que servirá a los cárteles para apuntalar su control político y de actividades criminales, reconoció Ricardo Ravelo. De hecho, extraoficialmente ha trascendido que jefes de plaza en el sur de Veracruz y el norte del estado operan candidaturas afines al CJNG, Los Zetas, Grupo Sombra y Cártel del Golfo.

´Al crimen organizado le interesa mucho tener un control territorial importante. Y obviamente van a apostar mucho por candidatos a alcaldes. Hoy (en Veracruz) la mayor parte del control lo tiene el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Donde están los gobiernos panistas, (el CJNG) tiene todos los comandantes de la policía a su disposición y obviamente esa estructura va a financiar candidaturas´, expuso Ricardo Ravelo a Imagen del Golfo.

La narcopolítica 'tocó' a Veracruz. Las instituciones ya han sido carcomidas por el crimen organizado y su poder corruptor. La entidad es de las que más amplias regiones del territorio están bajo control de organizaciones criminales.

´Es una realidad que el narcotráfico va a participar directamente en las elecciones, no solamente financiando campañas o apoyando a grupos contrarios, sino también imponiendo violencia en las zonas en que considere que debe ejercerla´, advirtió Ricardo Ravelo a Imagen del Golfo.

Especialistas han asegurado que independiente de partidos y candidatos, la mafiocracia será la gran vencedora el día de la elección en Veracruz: su dinero es capaz de comprar estados y candidatos, ha advertido Edgardo Buscaglia.

Desde 2012 Edgardo Buscaglia no ha cesado de alertar: "Yo les digo a los políticos veracruzanos que no esperen a que eso pase (que las mafias comiencen a asesinar a los políticos de los grupos adversarios). Cuando los grupos criminales de Veracruz comiencen a asesinar a los políticos de Sinaloa y viceversa, porque es una guerra que llega a las élites más encumbradas de este país, no hay número de guaruras, no hay número de autos blindados que los vaya a salvar de esto. No esperemos ese momento".

Para Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas, las autoridades veracruzanas deben desmantelar las redes patrimoniales de la delincuencia organizada, así como de corrupción política-empresarial, pues Veracruz cayó en una crisis de violencia y humanitaria.

El autoritarismo en México provoca, asevera, que la delincuencia organizada compre los votos y sea determinante en los procesos electorales.

'Veracruz es un gran negocio para los grupos criminales, pues se trafican seres humanos, drogas, armas y de bienes o servicios que se puedan imaginar. Así que al atacar directamente a la estructura económica criminal se atacan también a las campañas políticas que están contaminadas por esa infraestructura', aseveró Buscaglia.

La razón de toda esta violencia es la gran infraestructura que involucra una gran red de corrupción en diversas esferas, enfatiza Buscaglia. Y que en toda esa infraestructura en el caso de Veracruz, no depende ni de uno ni dos grupos de la delincuencia organizada, pues hasta la mafia asiática está "metida" en el estado de Veracruz. Incluso, ahondó, la organización criminal de Sinaloa tiene toda una infraestructura (flotillas de almacenamiento).

'Yo le llamo a esto el desmantelamiento del guante blanco, que no se refiere únicamente al lavado de dinero sino de toda la infraestructura de almacenamiento de bienes y de todo tipo de recursos físicos y humanos... Eso es lo que tiene que investigarse, y lo que ningún gobierno quiere investigar, porque hay cuellos blancos también en esa infraestructura...'