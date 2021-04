Descartan volver a conformar Policía Municipal de Río Blanco

Debido a que se mantiene la buena relación y cooperación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ayuntamiento de Río Blanco descartó que se vaya a solicitar la restitución de la Policía Municipal.

"No, yo creo que es momento de darle su espacio a la Secretaría (de Seguridad Pública) de que se haga cargo de este asunto, lo están haciendo muy bien y hay que darle su tiempo, llegará el momento en que nuevamente los ayuntamientos que no tenemos policía se restituya la situación pero con una buena coordinación, creo que no es el momento adecuado para todavía hacerse cargo", informó el alcalde David Velázquez Ruano.

El edil aseguró que dejará trabajar al Gobierno del Estado a través de la Policía Estatal, y el ayuntamiento estará acatando y apoyando las disposiciones para seguir disminuyendo los índices delictivos.

Admitió que llegan a ser insuficiente el número de uniformados que existen en el municipio, dado que solo 20 elementos operan por cada turno y debido a los operativos que se realizan en la región en algunos momentos disminuyen porque se tienen que sumar a las estrategias implementadas por el gobierno estatal.

"Tenemos seis patrullas y cada patrulla tiene de tres a cuatro elementos por turno, estamos con alrededor de 20 elementos por turno, la verdad son insuficientes".

Velázquez Ruano aseguró que a la fecha Río Blanco no solamente está colaborando con tres patrullas en comodato, sino también está apoyando con 60 cámaras de videovigilancia que existen en todo el Boulevard Camino Nacional.

"Hasta este momento un total de 15 puntos ya se encuentran vigilados a través de cámaras, con ello hemos logrado una disminución en los índices delictivos, y le quiero decir a la ciudadanía que se acercan a pedirnos evidencias, desde automovilistas que no manejan con precaución y les avientan los coches a los ciudadanos, quedan registrados en las cámaras y cualquier tipo de incidentes de seguridad, se acercan los ciudadanos y les podemos proporcionar la imagen de lo que pasó".

Subrayó que lo mismo ha ocurrido en temas más delicados que se han suscitado en este municipio, en donde ha sido necesario la intervención de la Fiscalía General del Estado.

"Cuando ocurren hechos delictivos, la Fiscalía nos ha solicitado también videos y ya ellos se encargan de hacer la revisión".

Por último informó que ya se trabaja en la instalación de más cámaras en algunas colonias ante la demanda de los ciudadanos; "ya empezamos a colocar nuevos puntos, pensamos ubicar de inicio de los arcos hacia acá y ya iniciamos con las colocación de más antenas".