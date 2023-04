Mueren hijos y hermano de exalcaldesa de Tepetzintla en accidente

Un accidente entre dos vehículos en la autopista Cardel-Poza Rica, Veracruz, causó la muerte de tres hombres y dejó a dos personas heridas de gravedad que fueron ingresados de emergencia al hospital Civil de Martínez de la Torre.

Los occisos fueron identificados como los hermanos Carlos Hernández Gerardo y Eliud Antonio Hernández Gerardo y Edgardo Domitilo Gerardo Morales; hijos y hermano respectivamente de la exalcaldesa de Tepetzintla, Veracruz, Olga Isela Gerardo Morales, quien gobernó ese municipio del norte de Veracruz en el cuatrienio 2018-2021.

El accidente donde perdieron la vida los tres familiares de Olga Isela Gerardo Morales ocurrió la tarde de este domingo 16 de abril sobre autopista Cardel-Poza Rica en el tramo Paso Largo-Vega de Alatorre del municipio de Martínez de la Torre.

Los decesos fueron confirmados por otra hija de la exedil en sus redes sociales: "Los amo y los amare siempre, me duele con todo mi corazón tener tres pérdidas importantes, mis dos hermanos, mi tío, personas importantes en mi vida, jamás pensé que el abrazo de hace rato sería el último, quiero volver a escucharlos reír y que estén aquí conmigo. Mis hermanos con los que me críe, los que siempre estuvieron en mis momentos malos y buenos, con los que hacía travesuras y pasaba momentos lindos. Mi tío, el que siempre me hacía reír y estaba de bueno humor, me siento tan orgullosa de todo lo que lograste. Los amo con todo mi ser por siempre", publicó la joven en su cuenta de Facebook.

Fuerte choque

En el siniestro impactaron dos vehículos de manera frontal, a la altura del puente Nautla 4, una camioneta Chevrolet tipo Captiva de color blanco y un vehículo Nissan tipo Platina de color arena. Al lugar del percance acudieron paramédicos de la autopista Cardel-Poza Rica y de la Cruz Roja Mexicana delegación San Rafael.

Las autoridades, auxiliadas por personal de la Guardia Nacional, dirección Carreteras, socorrieron a las dos personas heridas y las canalizaron al hospital Civil de Martínez de la Torre, donde su estado de salud es grave.