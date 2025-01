Motociclista sufre caída en Xalapa, tras ataque de perro

Un inesperado ataque por parte de un perro callejero provocó la caída de un motociclista la tarde de este domingo en la avenida Antonio Chedraui Caram, a la altura de la esquina con la calle Federalismo.

El incidente, que movilizó a elementos de la Policía Municipal y servicios de emergencia, dejó al motociclista con lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

¿Qué sucedió en la avenida?

De acuerdo con el relato del motociclista, mientras transitaba por la concurrida avenida, un perro apareció de forma sorpresiva y lo atacó, mordiéndole uno de los pies. La agresión lo desestabilizó al punto de perder el control del vehículo y terminar en el asfalto.

Testigos en el lugar llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Al llegar, los paramédicos de la Policía Municipal brindaron atención al conductor, quien presentó heridas menores derivadas de la caída.

Tras el incidente, el perro agresor no fue localizado. Según los vecinos de la zona, no es raro que perros callejeros ronden por esas calles, lo que representa un riesgo tanto para los peatones como para los conductores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen detalles sobre el paradero del animal que causó el accidente.