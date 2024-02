Celda que yo tenía en Pacho se la dieron al ex fiscal de Veracruz: Del Río

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, se refirió a la aprehensión del ex fiscal de Veracruz, Jorge "N" y señaló fuertes discrepancias políticas previas con el gobierno de Cuitláhuac García.

Aunque admitió no conocer personalmente al ex fiscal, expresó su preocupación por posibles tratos injustos y cuestionó la rapidez con la que se ejecutaron nuevas órdenes de detención antes de demostrar la culpabilidad.

"A mí me metieron a la cárcel pero a lo que voy es que imagínese cómo me odiaría este gobierno que cuando yo salgo libre la celda que yo tenia es la que le ponen a Jorge (...) imagínese cómo sería la celda".

Recordó el tiempo que él mismo pasó encarcelado en Pacho Viejo, en un lugar aislado del resto de los reclusos, donde apenas podía ver a su esposa durante dos horas los domingos.

"Ellos me acusaron de 11 inferencias. El juez de control dijo que con lo que me dijo la Fiscalía no me alcanza para vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen y empezó a decir cosas por eso el juez de distrito en materia penal me dio un amparo. La FGR opinó que me tenían que dar la libertad porque no estaba acusado solo la imaginación del juez que hacía acaso el Gobierno del Estado. Pero además la CNDH dijo que había 11 violaciones a mis derechos humanos, que perpetró el estado de Veracruz en mi contra".

USO POLÍTICO CON PRISIÓN PREVENTIVA

Mencionó la orden de detención por presunta tortura y destacó la importancia de evitar el uso de la prisión preventiva como herramienta política sin pruebas concluyentes.

En referencia a su propio caso, Del Río Virgen aseveró que la prisión debe reservarse para aquellos que hayan cometido delitos comprobados, no para adversarios políticos sin pruebas sólidas.

Cuestionó la imparcialidad del sistema judicial y condenó la persecución de opositores políticos.

"Se requiere que la prisión sea para quienes hayan cometido realmente un delito, no que ahorita agarran, por ejemplo, a un periodista, por sospechoso y va a la cárcel y luego sale, pero ¿quién le paga la reparación del daño a él y su familia?", declaró Del Río Virgen.