Mayo Zambada e hijo del Chapo Guzmán se entregaron voluntariamente a EU: abogado

La familia de Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", afirmó este miércoles que la entrega de su hijo y de Ismael "El Mayo" Zambada al gobierno de Estados Unidos fue voluntaria y sin presiones de grupos o autoridades mexicanas.

Esta declaración se realizó a través del abogado de la familia, José Luis Meza, quien aseguró que las negociaciones para la entrega voluntaria duraron cuatro años, según reportó el periodista Ioan Grillo.

En una publicación en redes sociales, el periodista Ioan Grillo compartió una carta firmada por José Luis Meza, abogado de "El Chapo". En la misiva, Meza asegura que las relaciones entre las familias de Guzmán y Zambada han sido siempre de respeto y armonía, incluso mencionando lazos de compadrazgo y matrimoniales entre ambas.

La carta de Meza subraya que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", e Ismael Mario Zambada García, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses. Esta entrega se realizó sin ninguna presión por parte de grupos criminales o autoridades mexicanas o estadounidenses.

Algunos medios de comunicación en Estados Unidos han especulado que "El Güero", hijo de Joaquín Guzmán, engañó a "El Mayo" Zambada para que viajara a Texas, donde fue entregado a las autoridades.

No obstante, el abogado de Zambada, Frank Pérez, ha declarado que su cliente fue llevado contra su voluntad y que se declaró inocente de los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y posesión de armas.

La declaración de Meza busca desmentir cualquier teoría de traición o engaño y reafirmar que la entrega fue un acto voluntario. "El Chapo" Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha estado involucrado en largas negociaciones con las autoridades estadounidenses antes de su arresto, y esta entrega parece ser parte de un acuerdo más amplio.

La entrega voluntaria de Guzmán López y Zambada podría tener implicaciones significativas para el Cártel de Sinaloa y sus operaciones. Las autoridades de ambos países continuarán investigando y procesando a los involucrados en actividades criminales, mientras los abogados de los acusados buscan defender su inocencia en los tribunales.

Frank Pérez, abogado de Zambada, insiste en que su cliente no viajó a Estados Unidos por voluntad propia. Asegura que Zambada se encuentra detenido bajo cargos graves y que su defensa se centrará en probar que no se entregó voluntariamente.

Este caso continuará desarrollándose en los próximos meses, con posibles implicaciones legales y operativas para los principales actores del Cártel de Sinaloa.

The Guzmán family (meaning the Chapitos) through a lawyer DENY any kidnapping of Mayo to give to the US and say he handed himself in voluntarily.



Another big shift in the story. If true, why would Mayo's lawyer and operative be claiming Mayo was kidnapped? For a tactical reason? https://t.co/hFHUJqPhSo