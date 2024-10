Liberan a colombianas secuestradas en Veracruz por red criminal tras fiesta

El presidente Gustavo Petro confirmó que las jóvenes colombianas que se encontraban desaparecidas en Veracruz fueron rescatadas.

"Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín, que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, México", destacó.

Criminales armados presuntamente en la carretera Veracruz - El Tejar habrían dejado a las jóvenes. Las jóvenes de Sudamérica trascendió que presentaban golpes y se encontraban llorando.

Las autoridades consulares de Colombia y México activaron protocolos urgentes para localizar a seis jóvenes colombianas desaparecidas en el Puerto de Veracruz, centro financiero y de sicariato del Cártel jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se confirmó que los secuestradores están exigiendo un rescate de 100.000 dólares por su liberación. Las mujeres, quienes habían viajado a México con promesas de trabajo, desaparecieron el pasado 25 de septiembre en la ciudad de Veracruz.

Desde entonces, no se sabía nada de su paradero, salvo una inquietante comunicación con los familiares, quienes han recibido peticiones de dinero por parte de los captores.





EL INICIO DE LA PESADILLA: UN VIAJE CON PROMESAS DE TRABAJO

Las seis mujeres desaparecidas, identificadas como Derlis Dayana Panesso, Yarlín Giraldo Soto, Michell Daniel Morales Quiroga, Marianyeli Chacón Álvarez, Sofía Velásquez Giraldo y una persona aún no identificada, habían llegado a Veracruz bajo la promesa de trabajar en una agencia de modelos.

Según sus familiares, el contacto inicial ocurrió en Colombia, donde fueron reclutadas para lo que parecía ser una oportunidad de trabajo legítima.

Ya este parece ser un modus operandi del CJNG. El 19 de septiembre, las jóvenes arribaron a México y fueron recibidas por una mujer identificada como Lili Daniela, quien las llevó a su destino en Veracruz.

No obstante, la situación cambió drásticamente el 25 de septiembre, cuando las familias de las mujeres perdieron todo contacto con ellas.

Dos de las jóvenes lograron enviar mensajes de advertencia antes de que las comunicaciones se cortaran por completo. Una de ellas mencionó que estaban siendo retenidas contra su voluntad.

La situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad cuando uno de los familiares recibió una llamada de los secuestradores. En la llamada, Lili Daniela explicó que los captores estaban pidiendo 100.000 dólares para liberar a las jóvenes con vida. La incertidumbre se agudizó cuando la misma mujer pidió a los familiares que no hicieran pública la desaparición ni compartieran información en redes sociales, lo que generó aún más sospechas y temor.

"A mí los secuestradores me llamaron hace un rato, me han estado pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, pero piden dinero", relató un familiar en una grabación obtenida por Noticias Caracol.

¿QUÉ SE SABE DE LOS SECUESTRADORES?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de los secuestradores ni los motivos exactos detrás del rapto de las jóvenes. Sin embargo, Veracruz es una zona conocida por la actividad de grupos criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado especulación de que organizaciones del crimen organizado podrían estar detrás del secuestro.