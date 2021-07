´Trabajan en conjunto, pero claro, no lo hubieran logrado si no hubiera sido la parte operativa de las zonas (el Gobierno Federal). El titular de la Conase se fue durante muchos meses del año pasado, sobre todo antes de la pandemia, para poder ayudar a combatir la incidencia´ en Veracruz , expuso Isabel Miranda a Imagen del Golfo .

´Trabajan en conjunto, pero claro, no lo hubieran logrado si no hubiera sido la parte operativa de las zonas (el Gobierno Federal). El titular de la Conase se fue durante muchos meses del año pasado, sobre todo antes de la pandemia, para poder ayudar a combatir la incidencia´ en Veracruz, expuso Isabel Miranda a Imagen del Golfo.

Advirtió que es tal la falta de trabajo de autoridades estatales contra el secuestro que si la Conase deja de concentrar sus esfuerzos en Veracruz, la incidencia se dispara.

En comparación con el periodo de enero a mayo de 2020, en 2021 Veracruz presenta una disminución del 43.8 por ciento en el delito de secuestro, según Alto al Secuestro.

´Esta disminución de la que yo le hablo tiene mucho que ver con que la Conase le ayudó mucho al estado de Veracruz. A partir de que la Conase del Gobierno Federal entra al estado de Veracruz a ayudarle al gobernador Cuitláhuac García es que empieza a bajar la incidencia. Pero si se salen del estado, pues la incidencia vuelve a subir, lo cual nos habla de una gran carencia institucional local´, expuso a Imagen del Golfo.

Sin embargo, a nivel nacional Veracruz es la entidad que mayor incidencia ha presentado a lo largo del sexenio, reveló Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro.

´Si comparamos, realmente, el año pasado con el actual, sí hemos tenido una disminución del 43.8%. Eso es real. Yo lo he dicho también, públicamente. Aunque también tengo que decir públicamente que le falta al gobierno estatal tener un esfuerzo mucho mayor para poder cambiar las cosas en Veracruz´, expuso Miranda de Wallace a Imagen del Golfo.

Veracruz de manera reiterada ha ocupado el primer lugar prácticamente durante muchos meses del año pasado y es uno de los estados con mayor incidencia delictiva en el tema del secuestro. Y por alcaldías, Veracruz tiene a Xalapa y tiene a Coatzacoalcos dentro del ranking de los que tienen mayor número de secuestros, sostuvo.

De varios eventos de personas que son secuestradas, la FGE de Veracruz no los incorpora a la estadística oficial. Es decir, aparecen en medios de comunicación, ´incluso a veces hemos tenido comunicación con las víctimas o hemos tenido el reporte directo de los familiares, pero en Veracruz no los incorporan. Y esto es muy grave. El secuestro es un delito que se persigue de manera oficiosa. Es decir, no tiene que ir una persona a denunciar para que el fiscal general o en este caso de la fiscalía genera, pues haga una investigación. Debería de ser de manera oficiosa, como lo hacía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuando se entera de una violación de derechos humanos no tiene que esperar a que la persona vaya y acuda a presentar una denuncia´.