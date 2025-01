Hombre muere tras resbalar en la vía pública de colonia en Xalapa

Esta mañana de sábado un hombre perdió la vida luego de sufrir una caída en la calle Dos, de la colonia 20 de Abril, en Xalapa, presuntamente tras resbalar en la banqueta donde pegó su cabeza.

Según los primeros reportes de las autoridades, la víctima caminaba por la vía pública cuando, aparentemente, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

El impacto fue tan severo que su cabeza golpeó directamente contra la banqueta, causándole lesiones graves.

Vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar en cuestión de minutos.

Los paramédicos de la Policía Municipal intentaron reanimarlo, pero las heridas resultaron letales y no fue posible salvarle la vida.

¿Qué provocó la caída?

Aunque se presume que el accidente fue ocasionado por un resbalón, las autoridades no descartan la posibilidad de que factores como un mal estado de la banqueta, líquidos en el suelo o incluso un problema médico previo pudieran haber influido en el incidente.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes garantizaron que la escena se mantuviera intacta mientras el personal de Servicios Periciales realizaba las investigaciones correspondientes.

Identidad desconocida

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no ha sido identificada. Vecinos de la colonia 10 de Abril mencionaron no reconocer al hombre, lo que hace suponer que podría no residir en la zona.

Las autoridades trabajan en establecer su identidad y contactar a posibles familiares.