Hartos de inseguridad, amagan con 'retener' a ladrones en la colonia Héroes Ferrocarrileros de Xalapa

En la colonia Héroes Ferrocarrileros, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, los vecinos alertaron por aumento de inseguridad, por esa razón algunos ya hasta planean retener a los ladrones.

Dijeron que la zona es de constantes atracos, tanto a quienes se descuidan y los asaltan, así como los saqueos en las viviendas, además, indicaron en el recorrido por la zona que los policías disminuyeron sus rondines.

Varios de estos casos de inseguridad, han sido captados mediante las cámaras de seguridad, pues quedan videograbados, contó el señor Anselmo, uno de los vecinos afectados en este sector poblacional.

El pasado sábado 11 de noviembre fue captado uno de tantos sujetos sospechosos, por eso se han organizado para hacer frente a la delincuencia y aplicar la justicia por su propia mano.

"Se ha venido suscitando otra vez la llegada de gente extraña por la noche. Se puede decir malandros, porque son gente que no tiene ningún oficio más que robar. Exactamente eran las 5:40 de la mañana, cuando un vecino me mandó un mensaje de alerta vecinal que se estaban introduciendo en su hogar. No se logró nada porque estaba bien con llave, pero teme por sus hijos, su esposa".

Es parte de lo que relatan los colonos, quienes contaron que hace tiempo fue constante la vigilancia por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"La gente ya está cansada, harta de estar llamando a la policía, de estar llamando al 911. Entonces ya no van a hacer nada, se van a hacer justicia por su propia mano", indicaron los vecinos.

Es en la calle Oriente 3, una de las vías donde ocurren los casos, y es que a esto se le suma las fallas del alumbrado público, dijo otra de las vecinas que se dirigía a la tienda.

"A la mitad de la calle de Oriente 3, hay una lámpara que está fundida, entonces ya se les habló a las autoridades municipales y no han hecho caso, para que haya más iluminación", enfatizaron.