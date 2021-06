Habitantes de Maltrata bloquean nuevamente la Autopista Puebla-Córdoba

En entrevista, familiares del Síndico de Aquila, Armando Alonso Rosas, destacaron que aunque ya fueron liberados casi todos los pobladores del municipio de Maltrata siguen detenidos 11 trabajadores del municipio de Aquila, en su mayoría policías municipales.

"Son Policías Municipales los que continúan detenidos, fueron trasladados a la Fiscalía de Orizaba, a nadie le notificaron esa información, porque intentan culparlos a ellos".

Aseguran que ya existe presión de parte del propio gobierno del estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez para qué sean deslindados de la acusación hecha por la presidenta municipal en contra de los efectivos estatales de quienes, existen evidencias de que si agredieron a su esposo, quien prevalece grave de salud al interior del Hospital Regional de Río Blanco.

Los agraviados afirmaron que no están conformes con la pretensión de parte de la Secretaría de Gobierno de firmar un acuerdo con la alcaldesa, para que quedé impune la agresión sufrida por parte de los uniformados, siendo que él no está en posibilidad de defenderse por el disparo que recibió por oficiales de la Fuerza Civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

"Los gastos médicos no nos preocupan tanto porque esta en el Hospital Regional, nos preocupa su salud que la verdad está muy mal y va a quedar impune lo que hicieron los estatales y todavía vamos a tener que culpar a unos de nuestros policías con la condición de que dejen libres a los demás y queden libre la policía estatal, no estamos muy bien de acuerdo con ese pacto que quieren hacer".

Afirmaron que aunque se han alzado voces de apoyo y solidaridad de diversos actores hacia Armando Alonso principalmente de políticos en la realidad es solo la familia que se ha hecho cargo de los gastos porque nadie del Gobierno de Veracruz se ha interesado en el tema.

La familia del edil lamentó que la frase "abrazos no balazos" se aplica en Veracruz de manera distinta., "es una vergüenza que ahora nos tengamos que cuidar de los gobernantes en lugar de que tengamos la seguridad de la policía del Gobierno del Estado la verdad nos sentimos muy mal porque no esperábamos que este gobierno que supuestamente era la cuarta transformación decía su dicho López abrazos no balazos y creo que eran balazos no abrazos porque abrazos para ellos balazos para el pueblo la verdad estamos hartos de eso".

Recalcaron que aunque la prioridad es la salud de Armando Alonso, ante el cúmulo de injusticias y atropellos que sufrieron los pobladores de las cuales varias no tenían nada que ver, destacaron que la factura habrá de ser cobrada el próximo 6 de junio en las urnas.

Es de mencionar que alrededor de las 20:00 horas, los inconformes abrieron el carril. De baja (Puebla-Orizaba), mientras que el carril de subida permanecen cerrado y en el sitio permanecen oficiales de la Policía Federal División Seguridad Regional adscritos a la Guardia Nacional para resguardar el sitio ante cualquier situación.

