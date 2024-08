¿Fueron elementos de Tránsito? Transportistas denuncian presunta extorsión masiva en Río Blanco

Al menos una docena de camiones de carga y camionetas fueron intervenidas y sus conductores presuntamente extorsionados por supuestos elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad Estatal con sede en Río Blanco.

Esto por transitar sobre la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán o avenida Camino Nacional por el cierre de la autopista 150D Orizaba-Puebla.

Los afectados expresaron de manera anónima que fueron intervenidos bajo el argumento de portar placas foráneas, y fueron presuntamente despojados de grandes cantidades de dinero en efectivo sin un recibo que avalara el pago.

De acuerdo con información de los agraviados, a causa del cierre de la autopista se vieron obligados a tomar la carretera federal llegar a sus destinos, pero al cruzar Río Blanco fueron intervenidos por supuestos elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad Estatal.

"A mí me pararon porque traigo placas foráneas y me sacaron dinero porque el tipo de caja que traigo no es el mismo que indica la tarjeta de circulación, obviamente solo buscaron la manera de extorsionarme. Así como yo varios, porque nos vimos en la necesidad de cruzar Río Blanco", señaló uno de los afectados.

¿Qué pasó con los conductores supuestamente extorsionados en Río Blanco?

Cabe señalar que algunos camiones de carga fueron retirados por los presuntos elementos de Tránsito y llevados de la colonia Centro con rumbo desconocido ante las miradas de varios testigos.

A las afueras de la Delegación de Tránsito, a un costado del Palacio Municipal de Río Blanco, se apostaron todos los conductores presuntamente extorsionados.

"Ni un papel, ni un recibo, absolutamente nada; solo es tanto ´y si no pagas consignamos tu unidad y ahí arréglatelas como puedas´. Yo estoy acá sentado esperando a que mis patrones me depositen para que yo también pueda depositarles a ellos y me dejen ir", señaló otro afectado.

Según automovilistas, las presuntas extorsiones no son algo nuevo

La detención masiva por parte de quienes serían oficiales de Tránsito Estatal en Río Blanco, oficina que representa Francisco Ramón Rodríguez Torres provocó molestia entre automovilistas que presenciaron el aparente acto de corrupción.

Se espera que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Tránsito, pongan atención a esta situación. A decir de los habitantes de Río Blanco esta no es la primera vez que presuntos elementos son señalados de extorsión.