Denuncian presunta detención arbitraria en Río Blanco: ¿qué ocurrió?

Presuntamente, un joven habría sido allanado en su domicilio y detenido por Policía Estatal





Presuntos oficiales de la Policía Estatal destacamentados en Río Blanco, aparentemente ingresaron con lujo de violencia a un domicilio particular ubicado en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Las Haciendas, golpearon y se llevaron detenido a un masculino de 30 años de edad, así lo denunciaron familiares en las afueras de la Comandancia Policial asentada en las instalaciones de Servicios Municipales del ayuntamiento ríoblanquense.

La madre del joven de oficio soldador y tatuador, Andrés Daniel, confirmó que interpondrá una denuncia penal por lesiones dolosas y allanamiento de domicilio en contra de los uniformados de la Policia Estatal ante las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba.

Los hechos.

La ciudadana ríoblanquense informó que, alrededor de las 3 de la madrugada su hijo le habló por teléfono para pedirle ayuda ya que a su domicilio particular ubicado en el Fraccionamiento Las Haciendas, de la Congregación Vicente Guerrero, ingresaron cuatro oficiales presuntamente de la Policía Estatal, ya que aparentemente los vecinos habían reportado presuntas detonaciones de arma de fuego.

Se conoce que, los aparentes elementos de la Policía del Estado, en presencia de sus hijos y esposa, sacaron del domicilio al soldador, lo ingresaron a una patrulla y se llevaron detenido, a pesar de que no encontraron ningún arma de fuego al interior del domicilio.

"Sin contar con una orden de cateo ni nada, lo sacaron de su casa, lo golpearon y se lo llevaron detenido en presencia de sus hijos y su esposa. No encontraron nada, no encontraron ningún arma de fuego, según ellos dicen que localizaron algunas sustancias nocivas. Venimos acá (Servicios Municipales), y los Estatales primeramente me solicitaron la cantidad de 5 mil, posteriormente 3,500 pesos y ya hace un rato me hablan diciéndome que me lo lleve porque ya se encuentra grave, que me lo lleve sin pagar nada, osea, de que se trata", dijo.

Aseguró que su hijo fue brutalmente golpeado al interior de la Comandancia asentada sobre el Boulevard Camino Nacional o Carretera Federal 150 Orizaba-Tehuacán, perteneciente a la Colonia Los Pinos, y por ello es que les urgía que lo sacaran y se lo llevaron ante el temor de que pudiera pasarle algo adentro de la comandancia.

La mamá de la víctima, quién decidió omitir sus generales por temor a represalias aseguró que los elementos que ingresaron con lujo de violencia al domicilio de su hijo iban a bordo de las unidades oficiales marcadas con los números económicos: PRB-001, PRB002 y SP-3414, por lo que exigió al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública se tomen cartas en el asunto, se investigue y sean castigados los elementos presuntamente responsables.

"Ahorita quieren que me lo lleve así como está. Ya entré ya hablé con él y está bien golpeado no se puede ni levantar, quieren que les firme unas hojas en donde ellos dicen que me lo están entregando bien cuando es mentira, quiero que venga el médico legista y que me entregue el acta de cómo ingresó mi hijo a esta comandancia y cómo está saliendo, porque yo ya lo vi y está bien golpeado. Y no les voy a firmar hasta que también me entreguen los nombres de los cuatro policías que entraron con lujo de violencia al domicilio de mi hijo porque voy a proceder penalmente contra de ellos".

Al lugar arribó la ambulancia de Urgencias Básicas de la Cruz Ámbar Río Blanco, en la cual aparentemente iba a ser trasladado el detenido a un hospital, pero debido a que las autoridades policiales se negaron a entregar al masculino la unidad de emergencias y rescate se retiró del lugar.

La familia del detenido posteriormente se trasladó al municipio de Córdoba, en dónde interpondrá una denuncia penal en contra de los oficiales de la Policía Estatal por la presunta retención y secuestro de este joven trabajador.

Hasta el momento, el joven de 30 años permanece detenido y encarcelado en los separos de la Comandancia de la Policía del Estado y se espera que durante las próximas horas sea puesto en libertad.