"Me grita desde la calle amenazas", denuncia joven a sujeto en Veracruz

Una joven mujer denunció públicamente a su ex pareja por las numerosas amenazas de muerte y acosos que ha sufrido por parte de su ex pareja Ángel Luis "N" quien hizo un escándalo afuera de su vivienda en la colonia Estatuto Jurídico.

La madrugada del pasado 23 de marzo, este sujeto fue hasta casa de la víctima Belén Darany Álvarez, donde comenzó a gritarle para exigirle que volviera a su lado, lo cual fue presenciado por todos sus vecinos.

La víctima de 25 los de edad, dio a conocer mediante sus redes sociales que desde hace varias semanas la ha acosado, amenazado y agredido físicamente, esto luego de que ella se negara a regresar con él.

Así mismo, la propia Belén Darany dejó como antecedente que ya existe una denuncia penal en su contra, registrada con el número de carpeta F2/7237/2023, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niñas y Niños, sin embargo, decidió hacer la denuncia pública ya que las amenazas han incrementado no solo para ella, si no, también a sus seres queridos.

"Llevo noches sin poder dormir ya que además de buscarme a través de mis amigos ha acudido por las madrugadas a mi domicilio a buscarme en estado de ebriedad gritando amenazas de muertes, tales como: "NO SABES COMO VAS A TERMINAR, NI DONDE VAS A ACABAR. ANDATE CON CUIDADO", "NO SABES LO QUE TE VOY A HACER". También llegó a amenazar a mis amigos por no brindarles información sobre mí.", relató la joven.

Explicó que el pasado mes de diciembre del 2022 decidió terminar la relación debido a la violencia psicológica que sufría, desde entonces él la ha buscado en espacios que ella suele visitar como el bulevar.

Ahí, el pasado 9 de marzo la interceptó mientras ella corría y la jaló en varias ocasiones, en esa ocasión la amenazó con se suicidaría y ella sería la responsable, incluso le metió su propio celular entre las ropas diciéndole "te lo van a encontrar y se van a dar cuenta de que tienes algo que ver con mi muerte".

La agraviada informó que unos días antes ya había ido a la casa donde anteriormente compartían renta, en el lugar también la agredió físicamente luego de discutir y se encerró en el baño con la amenaza de sé que se quitaría la vida.

"En el departamento aventó el ventilador, me quería aventar mi bolsa,, y empezó a decir que él tenía derechos sobre la casa que porque él había pagado unos meses de renta, y le dije que la renta ya la pagaba yo; y así entonces dijo que era su casa que la que se tenía que ir era yo.

"Seguimos discutiendo, yo le dije que ya se fuera y él decía que no, que yo me fuera a trabajar que él se iba a quedar ahí. Luego se metió al baño y hay una extensión con una resistencia y dijo que se iba a matar", narró la joven.

Este lunes 25 de marzo, la joven ahora recibió solicitudes de amistad en diferentes medios como Facebook e instagram, en ambos eran perfiles recién creados con él nombre de Angel Luis N, con publicaciones de amenazas en contra de amigos de Belén Darany que se negaron a darle información sobre ella. Las fotografías que usa de perfil don con un pasamontañas.

"Esta denuncia pública es porque temo por mi integridad física. Y lo hago responsable de cualquier cosa que me pueda suceder a mi, a mi familia, a mis amigos, a mi casa o a mi trabajo. Ángel Luis F. es una persona que regularmente se encuentra bajo los influjos del alcohol, por lo que la considero altamente peligrosa. PIDO SU APOYO para compartir esta publicación y que más personas sepan que lo hago directamente responsable a él de lo que pueda ocurrirme", indicó.

