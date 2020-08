Calderón, payaso y mentiroso; conoce relación de su hermana con narco: Jesús Lemus

Felipe Calderón sabe de los narconexos que su hermana Luisa María Calderón Hinojosa mantuvo en Michoacán con grupos del narcotráfico como los Caballeros Templarios, reveló a Imagen del Golfo J. Jesús Lemus, escritor y especialista en temas ambientales, de seguridad y narcotráfico, pasado negro que el ex mandatario se esfuerza en silenciar, mientras dirige sus andanadas contra el hermano de Andrés Manuel López Obrador por supuestos actos de corrupción.









"(Felipe Calderón) es un payaso, un farsante, un mentiroso. Estuvo plenamente enterado de las relaciones que tenía su hermana Luisa María con Servando Gómez Martínez y que, ojo, desde aquellos tiempos en que Felipe Calderón fue candidato a la gubernatura de Michoacán (en 1995), recordemos quién era el jefe de su seguridad personal: era un agente de investigación en seguridad nacional que se llama Genaro García Luna... Y esa gente que trabajaba con él, así por debajito del agua y que tenía su cargo en la Ciudad de México, se desplazaba a Michoacán para hacerse cargo de la seguridad de Felipe Calderón. Eso fue lo que lo llevó (a García Luna) a ser el jefe de seguridad de su gobierno", detalló, J. Jesús Lemus a Imagen del Golfo.













En una grabación originalmente publicada por el propio líder criminal de los Caballeros Templarios, en noviembre de 2013, Servando Gómez, La "Tuta", reveló que Luisa María Calderón Hinojosa buscó varios acercamientos con el capo para que apoyará su campaña por la gubernatura de Michoacán en 2011.





En el video se dice que la entonces senadora, "Cocoa" Calderón, mandó en tres ocasiones a Francisco Javier Girón del Toro para que negociara con La "Tuta" la participación del grupo criminal de los Caballeros Templarios en favor de la campaña electoral de la hermana del entonces presidente en funciones Felipe Calderón.













En otro video en el que se ve a Girón del Toro, entonces candidato panista a la diputación de Apatzingán, Michoacán, en una reunión con el líder del grupo criminal, se dijo que la hermana de Felipe Calderón designó a Francisco Javier Girón del Toro para que negociara con "La Tuta".









Calderón Hinojosa y su familia no pueden negar la relación estrecha que mantuvieron con el capo Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", y Genaro García Luna, afirmó Jesús Lemus Barajas, quien reportó desde un inicio esta relación con el también ex líder de La Familia Michoacana. Por venganza de Calderón Hinojosa, fue amenazado, secuestrado, ilegalmente detenido y torturado poco después, recordó.





Lemus Barajas fue sujeto a tortura en mayo de 2008 para que se declarara culpable de pertenecer a un grupo criminal. El comandante Luis Carrillo lo entregó a Los Zetas por instrucciones de Calderón. "Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río", dijo el comandante a los criminales", expuso el periodista. Se salvó de suerte, ya que fue encarcelado injustamente por Genaro García Luna, quien le armó un expediente de cajas y cajas. Recibió toques eléctricos, golpes en la cabeza y en la espalda. Lo ahogaban con bolsas de plástico en la cabeza. Según Jesús Lemus, esos hechos fueron una venganza de Felipe Calderón por las publicaciones que hizo sobre su hermana y el narco.









Acusado de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, Lemus fue después enviado al penal de alta seguridad de Puente Grande, con una condena de cerca de 20 años. Pero luego de poco más de tres años injustamente encarcelado, salió libre luego de que un juez determinó que no había elementos suficientes para haberlo condenado. Venganza fallida de Calderón.













"No podemos pensar que Felipe Calderón no supiera quién era García Luna si lo conocía desde antes de 1996. Prácticamente los dos crecieron juntos en la administración pública. Felipe Calderón miente totalmente al decir que no sabía lo que pasaba (con su hermana Luisa María y Genaro García Luna). O era borracho, o era pendejo o de plano llevó al poder a sus amigos para que hicieran lo que quisieran si es que él no sabía" de los actos de corrupción y narconexos de su hermana Luisa María Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, advirtió J. Jesús Lemus.