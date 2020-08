Refuta Aristegui 'cinismo' de Calderón con libertad de prensa

La periodista Carmen Aristegui le contestó con una lección de historia reciente de México al ex presidente Felipe Calderón en un capítulo más en la polémica desatada por el ex mandatario, que acusó al actual gobierno de autoritarismo por una supuesta salida del aire del comunicador Carlos Loret de Mola que no ha sido confirmada.

"Para decir eso se tiene que tener cara", expresó Aristegui en su programa de radio este miércoles. Y es que la condecorada periodista, una de las más respetadas en el país, recordó el episodio que ocurrió en 2011, cuando, después de cuestionar la salud de Calderón cuando era presidente, fue despedida del medio donde entonces trabajaba tras las presiones del gobierno sobre la empresa.

"Este mensaje... cómo nos revolvió los recuerdos, Felipe Calderón nos hizo recordar cosas", indicó la conductora de Aristegui Noticias. Por ello, la comunicadora usó un fragmento de una conferencia de Joaquín Vargas, dueño de la empresa de telecomunicaciones MVS, quien la despidió en su momento y que meses después relató cómo había sufrido la presión del gabinete de Calderón.

"Los periodistas pusimos la cabeza, en pocas palabras. Vivimos capítulos de salidas relacionadas con esta circunstancia vinculada a grandes negocios de telecomunicaciones y vimos la fragilidad del trabajo de los periodistas cuando eso está en juego", explicó Aristegui.

Vargas en ese momento se encontraba en negociaciones con el gobierno de Calderón para las concesiones del espectro de banda ancha 2.5, pero que acabó perdiendo tras el escándalo con Aristegui. "Nos costó la salida de MVS en aquel momento, esto lo recordamos hoy esta mañana ante el mensaje de Felipe Calderón", reiteró la comunicadora.

La situación explotó en febrero de 2011, cuando Aristegui, ante los señalamientos del legislador Gerardo Fernández Noroña, en ese momento en la oposición, del supuesto alcoholismo de Calderón, puso la duda sobre la mesa en vivo en su programa de radio en MVS. Pidió que presidencia informara sobre la situación, ya que era un tema delicado.

En unos pocos días, la periodista fue despedida de MVS por Vargas, en lo que fue calificado como un acto de censura indirecta del gobierno de Calderón, que se deslindó de la situación. Sin embargo, en 2012, Vargas, tras perder la concesión que buscaba, contó los detalles de la salida de Aristegui.

Vargas relató en aquella rueda de prensa una reunión que tuvo el mismo día que Aristegui cuestionó sobre los presuntos problemas de Calderón en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí mismo, el entonces titular de la dependencia, Dionisio Pérez Jácome, lo amenazó y le dijo que no habría más negociaciones hasta que la periodista se disculpara públicamente.

Alejandra Sota, la vocera de presidencia con Calderón, también lo buscó para presionarlo y que Aristegui pidiera disculpas. Como la periodista no aceptó los términos, Vargas decidió despedirla. "Una vez que se cumplió, me exigían aclarar desde el gobierno que ellos no tenían injerencia alguna, pero por supuesto que me negué a ello", dijo Vargas.

Calderón aseguró unas horas antes que, si Loret de Mola salía del aire debido a un turbulento cambio de dueños en la radiodifura en la que trabaja, de acuerdo con los rumores no confirmados, "se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno", en referencia a Andrés Manuel López Obrador.

Además, calificó al actual gobierno como "el más represor de la libertad en décadas". Esto provocó no sólo las críticas de Aristegui, sino de otros comunicadores que también vivieron en carne propia el sexenio de Calderón.

La periodista Olga Wornat, quien denunció que en el 2011 tuvo que salir de México amenazada de muerte por el gobierno de Calderón, recordó la persecución que vivió por parte del ex mandatario. "De nada te sirvió amenazarme y perseguir a mi familia, asistente, fuentes y amigos. Soy una sobreviviente y tengo lo que careces: fortaleza, ética y memoria", dijo.