Buscaba peces y encontró la muerte en arroyo de Rodríguez Clara

Una persona del sexo masculino perdió la vida, ahogado en las aguas de un arroyo en el municipio de Rodríguez Clara, cuando se encontraba pescando.

Los lamentables hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:30 horas, cuando el hoy occiso se encontraba pescando con dos primos más, estaban en el arroyo el Guayabo en la localidad Villanueva municipio de Rodríguez Clara.

Se dijo que el hoy occiso se subió a la lancha, y al momento de tirar la atarraya, se cayó al agua enredado con la misma, y al no saber no saber nadar se hundió, posteriormente lograron encontrar el cuerpo, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Fue la madre del hoy occiso la que reconoció el cuerpo, que en vida se llamaba Hilario S. B. De 33 años de edad, el cual trabajaba en el campo, vecino de la comunidad de Paso Ganado en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.

/lmr