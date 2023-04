Atracan vivienda de tesorera de secundaria en Villa Cuichapa

La tesorera de la sociedad de padres de familia del secundaria Dr. Alfonso G. Alarcón de Villa Cuichapa municipio de Moloacán, Claudia Berenice Flores Gómez, dijo haber sido víctima de un robo en su domicilio ubicado en la colonia Obrera.

El hecho se habría presentado durante la madrugada del pasado domingo, sustrayendo los ladrones del domicilio situado en la calle 16 de Septiembre, dinero en efectivo que pertenece a la citada institución educativa, siendo una cantidad de 60 mil pesos, además de una laptop y una cámara fotográfica.

"Se metieron a mi casa a robar. Cuando llegamos de la vigilia nos dimos cuenta de lo que había pasado se llevaron cosas mías de mis hijos y el dinero que tenía guardado de la escuela", dijo en un mensaje.

El hecho fue denunciado ante las autoridades policiacas municipales que llegaron al domicilio a tomar conocimiento de lo ocurrido, "llamé a la policía porque mis hijos están muy asustados. Vinieron e hicieron su revisión", indicó Claudia Berenice.

Ante el hecho la tesorera de la secundaria que ya ha dado de que hablar, señaló que procederá a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Ministerio Público.

"El dinero todos ustedes sabían que estaba en efectivo. El día de la junta se me cuestionó si lo tenía en efectivo o en cuenta y dije que en efectivo, me cuestionaron que en donde les dije que resguardo y me cuestionaron que dijera en donde y respondí que en mi casa. Terminando de revisar que más me hace falta iré a la fiscalía a levantar mi denuncia ya que también se puso en riesgo la integridad de mis hijos ya que de haber estado ellos en casa no se que más hubiera pasado", dijo en un mensaje.

Hay que mencionar que el hecho ha comenzado a generar comentarios entre padres de familia quienes ponen en duda el robo, ya que anteriormente surgió la inconformidad de los padres de familia debido a que la tesorera no ha podido comprobar el gasto de 122 mil pesos de la APF, situación en la que está inmersa la presidenta Rosalinda Ramirez Luría y el director de la escuela Arturo Hernández Candelario.

Por lo anterior en asamblea de padres de familia, fue firmado un documento en el que se expresó la situación, ya que en el periodo escolar la escuela registró un ingreso de 183 mil 062 pesos por cuotas de inscripción, de los que la asociación ya gastó 122 mil 994 pesos sin presentar facturas, únicamente notas sencillas sin membretes y datos de los establecimientos dónde hicieron compras, ya que los representantes de los padres de familia argumentaron desconocer que la escuela cuente con Registro Federal de Contribuyente (RFC).

Ante la situación será este martes, cuando se lleva a cabo otra reunión entre padres de familia para tomar acciones y actuar ante la situación de la escuela.